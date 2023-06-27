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В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии
Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии
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Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.
Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
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В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко рассказал о подготовке белорусской оппозиции к мятежу на фоне событий в России
Лукашенко: Оппозиция на фоне событий в России готовилась к мятежу, но произошел фальстарт
Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа»: надо же отчитываться», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он также заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко также заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко поручил привести войска в боевую готовность на фоне событий в России
Лукашенко рассказал, что привел войска в боевую готовность на фоне событий в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России распорядился привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность.
«Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, приведены в полную боевую готовность», – сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Лукашенко напомнил, что «белорусы умеют защищать свою землю». «Мы были и будем сильнее любых вызовов», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Он также рассказал, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт.
Лукашенко утром поговорил с Путиным
Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Зеленский похвастался «вдохновляющим разговором» с Байденом
Зеленский сообщил о телефонных разговорах с Байденом, Трюдо и Дудой
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «вдохновляющий разговор» с главой американского государства Джо Байденом. Также Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.
Зеленский заявил, что с Байденом у него состоялся «позитивный и вдохновляющий разговор». Обсуждались боевые действия, «процессы, которые происходят в России», «расширение оборонного сотрудничества» Украины и США «с акцентом на дальнобойных средствах поражения». Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО, который пройдет в июле, обсудили подготовку к «саммиту мира», передает РИА «Новости».
Белый дом сообщил, что Байден «подтвердил неизменную поддержку со стороны США, в том числе посредством оказания на постоянной основе помощи в гуманитарной сфере, сферах безопасности и экономики», передает ТАСС.
До этого у Зеленского состоялся разговор с Трюдо. Зеленский в разговоре «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, Зеленского заявил, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
В Польше началась процедура люстрации чиновников
В Польше начался процесс люстрации чиновников согласно новой поправке в закон о госслужбе.
Для госструктур вводится запрет на трудоустройство для лиц, служивших в органах госбезопасности в 1944–1990 годах. Такие работники будут уволены, передает РИА «Новости».
Таким образом, своей работы лишатся бывшие сотрудники спецслужб Польской Народной Республики. В течение семи дней руководители должны передать в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года.
Под люстрацию могут попасть около 40 тыс. польских чиновников. Напомним, Сейм Польши утвердил законопроект в конце мая.
Путин: Для избежания большой крови при подавлении мятежа потребовалось время
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Президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.
Путин сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
В Польше назвали внутренним делом России попытку вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»
Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера назвал ситуацию с мятежом внутренним делом России
Польша относится к ситуации в России, как к ее внутреннему делу, но следим за развитием событий, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера.
Он отметил, что Польша не станет менять уровень готовности своей армии на фоне событий в России, передает радио Sputnik.
Ранее украинское руководство и российские национал-предатели обрадовались вооруженному мятежу, организованному руководством ЧВК «Вагнер».
Блинкен обсудил с главой МИД Польши ситуацию в России
Госсекретарь США Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши Рау о ситуации в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в ходе которых обсуждались события в России, сообщил американский Госдеп.
В заявлении говорится также, что Блинкен приветствовал постоянную помощь, которую Варшава оказывает украинской стороне, и подчеркнул, что США продолжат поддерживать киевский режим, передает РИА «Новости».
Ранее газета Politico писала, что представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления».
Москва накануне предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
Минск готов подписать с Россией соглашение по авиатарифам
Посол Белоруссии в РФ Крутой: На Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов
На Форуме регионов в Уфе Белоруссия подпишет с Россией соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере, которое заработает с 2025 года, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
Белорусский дипломат выразил мнение, что это соглашение будет подписано на юбилейном 10-м Форуме регионов в Уфе. Он назвал это решение компромиссным для минтрансов России и Белоруссии. Как заявил Крутой РИА «Новости» в своем первом интервью в должности посла Белоруссии в России, соглашение по выравниванию, по сути, зеркальному выравниванию всех аэропортовых, аэронавигационных сборов, всех услуг связи, которые связаны с авиацией, заработает с 1 января 2025 года.
Он выразил мнение, что после начала действия соглашения ожидается увеличение интенсивности полетов, которая, как отметил дипломат, и сейчас «довольно неплохая». Он уточнил, что только между Москвой и Минском в неделю осуществляется 63 рейса. Глава белорусской дипмиссии сообщил, что, по плану властей республики, с каждым городом-миллионником в России должен быть налажен прямой рейс из Белоруссии.
Крутой пояснил, что кроме Москвы, Петербурга и Сочи речь идет о таких традиционных направлениях, как Казань, Уфа, открываются полеты в Пермь, Мурманск, Калугу, Череповец, Нижний Новгород, в проработке Новосибирск, Красноярск и Самара. По словам белорусского дипломата, существует огромный спрос на прямые рейсы с Минском. Он уточнил, что речь, в первую очередь, про туристов, бизнесменов, строителей. Как утверждает глава белорусской дипмиссии, последние данные показывают загрузку рейсов на уровне 90-95%.
При этом он обратил внимание на важность решения вопроса о субсидировании авиаперелетов между Белоруссией и Россией для открытия новых рейсов между городами двух стран. По словам дипломата, сейчас обсуждается схема субсидий 50 на 50, то есть 50% выделают регионы России, остальные 50% – бюджет Белоруссии. Крутой допустил, что к середине следующего года появится еще десяток прямых рейсов, если получится «сложить схему» субсидирования.
Накануне утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа в России
Песков отказался комментировать слова Лукашенко в отношении событий в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оценки лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно причин вооруженного мятежа в России.
«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича», – сказал Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку усилиям Лукашенко по урегулированию.
«Конечно, здесь главное все-таки – это усилия президента России, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день. «Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии, государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие … дружеские отношения давние», – сказал представитель Кремля, добавив, что это диктует характер особых отношений двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
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