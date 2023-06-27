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Орбан: Украина больше не является суверенным государством
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Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Боец ВСУ «проучил» оставивших позиции сослуживцев броском гранаты в землянку
Украинский военный в 59-й бригаде ВСУ разозлился на сослуживцев, которые якобы не выполнили приказ командира, после чего кинул в землянку с бойцами гранату. Эпизод сняли на видео, где и когда именно произошли эти события, не уточняется.
Неизвестный автор ролика заявил сидящим в землянке бойцам, что у них был приказ командира удерживать позиции. Те ответили ему, что их было всего лишь три человека, что слишком мало для удерживания позиций. Ролик опубликован в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
«Хлопцы, я вас поубиваю!» – сказал им автор.
После этого он вышел из землянки, спросил у другого сослуживца гранату, взял ее и метнул в помещение. За этим последовал хлопок, после чего запись видео оборвалась.
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
Российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные показали захваченные американский бронеавтомобиль Oshkosh
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Российские военные захватили американский бронеавтомобиль Oshkosh, после того как разбили колонну украинских сил в районе поселка Новодонецкое.
В первые дни наступления ВСУ в районе Новодонецкого штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось захватить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh.
«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ за три часа после получения задачи», – рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении ВСУ Telegram-каналу «Военная хроника».
Бронеавтомобиль Oshkosh шел во главе колонны и подорвался на мине, что нарушило строй украинской техники. В результате противник оказался в ловушке и обратился в бегство. Oshkosh достался морпехам практически в идеальном состоянии и сейчас изучается специалистами.
По словам Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной, сорвав ротацию противника
Российские силы уничтожили колонну с личным составом и техникой вооруженных сил Украины в районе города Кременная в ЛНР, сорвав ротацию противника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Колонна ВСУ с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях в районе Белогоровки, была уничтожена у населенного пункта Верхнекаменское на юго-западе Кременной, сообщил Марочко ТАСС.
В этой связи, по словам военного эксперта, подразделения ВСУ под Белогоровкой получили приказ задержаться на позициях на неопределенное время.
Ранее Марочко сообщил о резком увеличении действий украинских диверсионно-разведывательных групп на Сватовско-Кременском участке фронта в зоне спецоперации.
Эксперт: Святыни Киево-Печерской лавры могут быть проданы для финансирования ВСУ
Эксперт Мельников сравнил передачу святынь Киево-Печерской лавры Западу с распродажей большевиками христианских ценностей
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Религиозные святыни Киево-Печерской лавры могут стать экспонатами музеев и частных коллекций на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников, комментируя ситуацию с вывозом ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.
«Невольно возникают параллели с продажей большевиками религиозных ценностей за рубеж в 1920-е годы. Велика вероятность, что передача православных святынь, в числе которых памятники истории, культуры, литературы, драгоценности и мощи святых, не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии», – говорит Мельников.
Так, по его словам, украинский режим обесценивает историческое достояние и народные святыни – это очередной пункт в долговременной стратегии по «размыванию культурных основ украинского народа».
Он отмечает, что превращение почитаемых святынь в музейные экспонаты и предметы личных коллекций, а по сути – дискредитация религии – является печальной тенденцией в западных странах. Для этого работают огромные медийные ресурсы, по всему миру проводятся пропагандистские акции, а верующие, мирно выступающие за традиционные ценности и свою религиозную идентичность, подвергаются дискриминации и репрессиям.
«Самые актуальные и яркие примеры – происходящее на Украине вокруг общин УПЦ и борьба американских христиан с абортами и насаждением гендерной идеологии в школах. Это особенно видно на контрасте с ситуацией в России, где происходит восстановление исторической справедливости, государство уже несколько лет говорит о значимости традиционных ценностей и способствует возрождению и возвращению святынь», – подчеркивает глава РАРС.
Собеседник надеется, что власти Украины все же не пойдут на этот «циничный шаг», ведь шанс на иной исход все еще есть. Так он обращает внимание на то, что министр культуры Украины Александр Ткаченко поспешил заявить, что ни одна сакральная ценность не покинет монастырь, передает РИА «Новости». «Судя по последним заявлениям украинских политиков, репутационные риски для них слишком велики, поэтому процесс может быть остановлен», – считает Мельников.
Он отмечает, что в данном случае очень многое будет зависеть от реакции общественности. «Надеюсь, что здравые общественные силы на Украине не дадут властям совершить такое преступление против истории и народа. РАРС будет следить за развитием ситуации», – заключил глава РАРС.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Позже в ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе реликвий.
Кедми оценил попытки Украины оказать давление на отношения Израиля и России
Яков Кедми: Израиль не станет жертвовать национальными интересами во благо Украины
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Украина отчаянно хочет заставить Израиль начать поставки вооружений ВСУ. Офис Зеленского забыл, что Тель-Авив руководствуется собственными национальными интересами: нейтралитет в СВО выгоден для нас. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми. Ранее Украина заявила, что правительство Израиля заняло пророссийскую позицию.
«Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Хотелось бы напомнить украинскому руководству: Израиль – самостоятельное государство. Наше правительство принимает те или иные решения, основываясь исключительно на интересах Тель-Авива. Нейтралитет в рамках СВО – выверенная и хорошо взвешенная политика, начатая страной на основании данных разведслужб и властей», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, текущий конфликт не особо интересует и жителей Израиля. Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – резюмирует Кедми.
Накануне украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины.
К «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля.
Глава еврейского государства добавил, что у границ Израиля уже появилось оружие, которое Запад передал Украине, в частности «западные противотанковые вооружения». Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».
Кроме того, по словам главы государства, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля.
Глава внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэн счел заявление украинского посла «резким и неприемлемым» и сообщил, что тот будет вызван в МИД еврейского государства. Газета The Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Он указал на то, что Кремль неоднократно говорил о передаче Украиной поставляемого Западом вооружения разным преступным группировкам в Европе и других странах.
Песков добавил, что киевские власти не могут обеспечить «нормальный учет» и сохранность полученного вооружения. «Это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте – мировой безопасности», – указал представитель Кремля.
Ранее бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми называл сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» лживой дезинформацией польских СМИ. Он добавил, что Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным.
СМИ назвали число подбитых американских БМП Bradley
NYT: ВСУ потеряли минимум 17 машин Bradley
В ходе СВО украинские военные потеряли минимум 17 американских бронемашин Braldey, которые Вашингтон передал Киеву, сообщили источники New York Times.
США передали Украине 113 таких бронемашин, минимум 17 «или более 15%» из них получили повреждения или были уничтожены, передает собеседник New York Times, передает ТАСС.
Ранее российские военные инженеры ЦВО за уничтожение Bradley были представлены к наградам и поощрены премией.
На Западе назвали три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
Politico: Украинскому контрнаступлению препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода
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Продвижению вооруженных сил Украины мешают удары российской авиации, минные поля и плохая погода, пишет газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.
По данным издания Politico, Киев хотел бы, чтобы украинские силы продвигались быстрее, но этому препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода. При этом эксперты отмечают, что несмотря на обучение и западное вооружение, украинские военные все равно не могут сражаться, как силы Североатлантического альянса.
Издание также отмечает, что Вашингтон призывает Украину воспользоваться «окном возможностей» после мятежа ЧВК «Вагнер» и прорвать оборонительные позиции российских сил, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления.
Эксперт: Приватизацию мощей Нестора Летописца сложно себе представить
Религиовед Лункин рассказал о важности святынь в Киево-Печерской лавре для верующих
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Перемещение религиозных святынь из Киево-Печерская лавры, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя ситуацию с вывозом ценностей из монастыря в страны Запада.
«Киево-Печерская лавра сама по себе представляет большую историческую культурную и духовную ценность, которая является как бы символической для российской истории в целом, для русского православия. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Киево-Печерская лавра – это колыбель православия», – говорит Лункин.
Он подчеркивает, что Киево-Печерская лавра – это первый монастырь, который был основан на Руси Феодосием и Антонием Печерскими в Киеве. Он является как бы средоточием святой Руси, одним из «колыбелей самобытного русского православия» наряду с Херсонесом и Крымом, где крестился князь Владимир. Это, говорит эксперт, своего рода сакральное основание святой Руси, русского православия в целом, а значит, и основание неразрывной связи этой земли, которая сейчас является Украиной, с Россией, с русским православием, с Русской православной церковью (РПЦ).
«Я думаю, что перемещение ценностей, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих. Как известно, это затронет мощи святых, а мощей там достаточно много. Ведь в Киево-Печерской лавре много похоронено церковных деятелей, монахов. Но среди самых известных святых называют Илью Муромца и Нестора Летописца», – рассказывает религиовед.
По словам собеседника, перемещение или приватизацию мощей Нестора Летописца вообще сложно себе представить, ведь он является автором «Повести временных лет», которая составила основу большинства более поздних русских летописей, стала основанием письменной культуры в целом, а также исторической культуры России. Более того, с изучения данной летописи начинают все учебники истории.
«Также в Киево-Печерской лавре хранятся мощи основателей лавры и других святых. Все это само по себе является церковными ценностями, которые априори нельзя вывозить – для верующих это прямое оскорбление», – заключил Лункин.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение, что передача православных святынь не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии.
Запад предостерег Киев от использования мятежа для ударов по России
CNN: Запад отговорил Украину использовать мятеж для ударов внутри России
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Западные союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для нанесения ударов по России, сообщает канал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Так, страны Запада опасались, что Москва начнет рассматривать Украину и Запад в качестве сторонников Пригожина. В связи с этим Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов было направлено послание с просьбой «не раскачивать лодку», передает РИА «Новости».
«Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник CNN. По его словам, Киеву разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 23 июня, направил сотрудникам Госдепартамента США по всему миру срочную телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Разведчик рассказал о действиях ВСУ под Артемовском
Украинские военные не предпринимают наступательных действий на освобожденный Артемовск, заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки ВС России.
В основном со стороны ВСУ работает артиллерия, они осознают, что российские войска расположены выше них, и при подходе у них останется «немного вариантов», сказал собеседник РИА «Новости».
Установлен огневой контроль дороги, по которой ВСУ обеспечивает свои передовые позиции. Дорога ведет в сам Артемовск, и бойцы ВСУ ее называют «дорогой в ад».
ПТУРы отрабатывают подъезжающие украинские военные машины, и ВС России видят своей задачей наблюдение и корректировку артиллерии. Наблюдение ведется в том числе с помощью тепловизоров и беспилотников.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные значительно улучшили за последние дни свои позиции на Краснолиманском направлении.
Украинского актера покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского актера Грекова избили и покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского 23-летнего актера Александра Грекова избили и покусали в Дублине после спектакля киевского театра из-за пачки сигарет, сообщила представитель театра Анастасия Павленко.
Инцидент произошел после того, как Греков, сотрудник театра имени Леси Украинки, вышел покурить после спектакля по ирландской пьесе Брайна Фрила «Нужен перевод», которая была показана в Театре Аббатства в Дублине 24 июня, сообщает местная газета Irish Mirror.
По словам Павленко, группа людей вырвала у Грекова сигарету изо рта и забрала пачку сигарет. После попытки актера отобрать сигареты на него набросились и избили бутылкой.
«Они разбили бутылку о его голову… Еще девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины», – сообщила Павленко.
Греков госпитализирован, на его лицо наложили швы, передает РИА «Новости».
Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее «ничем не спровоцированным актом бессмысленного насилия».
В ЮНЕСКО опровергли участие в вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры
Представитель ЮНЕСКО Маллар опроверг участие организации в вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад, сообщил представитель ЮНЕСКО Томас Маллар.
Он заявил, что организация не участвует в передаче Западу культурных ценностей из Киево-Печерской лавры, о чем ранее сообщили в СВР, передает ТАСС.
Ранее в СВР сообщили, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, они будут переданы странам Запада.
В ДНР рассказали о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа
Советник Пушилина Гагин заявил о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа в России
Киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения в субботу, но не преуспел, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ пытались атаковать на всей линии фронта, на разных направлениях, они рассчитывали, что с выводом ЧВК «Вагнер» из расположения смогут развить успех на фронте, сказал Гагин РИА «Новости».
Однако они нигде не преуспели, фронт удалось удержать.
В субботу Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Маска встревожила возможность «американизации» конфликта на Украине
Маск выразил тревогу в связи с предположением предпринимателя Сакса об «американизации» конфликта на Украине
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Миллиардер Илон Маск счел «тревожным» предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США захотят добиться «американизации» конфликта на Украине.
Сакс указал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что после проекта резолюции, внесенного сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Конгресс, в Киеве заявили о якобы имеющихся у России планах «взорвать Запорожскую АЭС», передает РИА «Новости».
Как отметил Сакс, если ЗАЭС уничтожат, то с уверенностью установить виновного не удастся, но СМИ «рефлекторно обвинят Россию». Вместе с резолюцией все это создаст возможность еще больше втянуть США в конфликт со стороны тех, кто добивается его «американизации», заявил Сакс.
«Тревожно», – ответил на это Маск.
Напомним, Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.