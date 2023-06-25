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Российские силы сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
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Группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском, сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил ТАСС, что четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ были сорваны российской артиллерией вблизи населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское. Украинская сторона потеряла более взвода живой силы, уточнил он.
Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в районах н.п. Кисловка и Табаевка уничтожили два минометных расчета ВСУ.
Также Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам, в которых были сосредоточены живая сила, оружие, военная и спецтехника 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны Украины.
Накануне Минобороны сообщило, что на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
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Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».
«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.
Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.
Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер»
Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»
Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей.
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС.
Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка.
Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Военкор: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Военкор Котенок: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Вбросы, авторы которых пытаются выдать события за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны, напоминают большую провокацию, очень выгодную врагу в момент, когда он пытается продавить российскую оборону на некоторых направлениях, заявил военкор Юрий Котенок.
Котенок написал в своем Telegram-канале, что подобные сообщения, которыми нагнется истерия, появляются в интересах коллективного противника России. Он выразил надежду на то, что анархии и беспредела не допустят, что здравый смысл восторжествует.
Военкор обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы этих опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы нашей Родины в конфликте с Западом.
Котенок призвал не поддаваться на информационные провокации, сохранять спокойствие и не забывать, что против нашей страны сосредоточены усилия огромного количества людей и стран. «Царство, разделившееся само в себе, не устоит», – отметил он, назвав данный тезис главным.
Военкор напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, нестроения, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.
«Главное – не допустить развала и поражения, развала того, что есть. Необходимо сохранить это пространство, наше единение ради детей и нашего будущего. Если этого не произойдет, мы превратимся в муравьев, которых будет давить огромный пресс-каток содома, который на нас наступает», – подчеркнул он.
Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.
Всем, кто пытается разогнать тему якобы имеющих место боев между «Вагнером» и Минобороны, военкор посоветовал прикусить языки и заткнуться, а россиян он призвал не поддаваться на провокации, которых, как предупредил Котенок, будет много. «Чем острее будет ситуация на фронте, тем больше будет возрастать количество подобных вбросов и искушений», – заключил он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена призвали прекратить противоправные действия.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, призвав бизнесмена прекратить противоправные действия.
В заявлении НАК, текст которого приводит ТАСС, говорится, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев
Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.
Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости».
В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».
Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.
Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали.
Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.
«Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала.
Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий.
Меры безопасности усилены в Москве
ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве
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Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».
Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57
ОАК: Объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличатся
Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он заявил, что в производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий, передает ТАСС.
Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, введены новые производства и объекты, что позволяет увеличить объемы производства.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.
Ранее Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57.
СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.
Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.
В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов
Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску «Нафтогаза»
Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.
Ранее «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.