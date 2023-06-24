Захарова: Москва считает провокацией заявления Киева по поводу угроз для Запорожской АЭС

Рассматриваем в качестве гнусной провокации заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

В Telegram-канале МИД указано, что это очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно прикрыть свои террористические планы создания аварийной ситуации, ставящей под угрозу жизнь и здоровье население региона и жителей стран Европы.

Также Захарова отметила, что ведомство предостерегает Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС.

«Призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны», – подчеркнула она.

Кроме того, спикер МИД заверила, что с этой очередной провокацией Киева по смыслу и по времени стыкуется представленный американскими сенаторами Л. Грэмом и Р. Блюменталем проект резолюции с призывом рассматривать появление на территории Украины источника радиоактивного заражения как основание для применения предусмотренных на этот случай механизмов политического и военного реагирования со стороны НАТО.

«Подобные безответственные заявления вашингтонских «ястребов» рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику», – добавила она.

В заключение Захарова заметила, что США целенаправленно продолжают «повышать ставки» и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. «Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона», – резюмировала она.