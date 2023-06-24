В Ростове решили временно закрыть визовый центр Британии

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24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
Разделы

Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Страна получает прививку от мятежа

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Подробности...

Мятежники доставили радость тем, кто объявил войну России

Андрей Луговой
Андрей Луговой, депутат Госдумы России
Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждет мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Для государства и народа нет ничего ужаснее смуты

Константин Малофеев
Константин Малофеев, предприниматель
Никакой внешний враг не нанесёт Родине такого вреда, как граждане, поднявшие оружие друг против друга и законных властей. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: Путин работает в Кремле
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    Главная тема


    Путин выступил с обращением к гражданам России

    постановочное видео


    Эксперт: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю

    толпа у оцепления


    Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

    резонный вопрос


    Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте

    Видео

    причины трагедии


    Гибель «Титана» несет важный урок для человечества

    запугивание и санкции


    Америка решила перевербовать сторонников России

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    В Ростове решили временно закрыть визовый центр Британии

    24 июня 2023, 14:58

    Текст: Кристина Цыцура

    Визовый центр Британии в Ростове-на-Дону временно закроют с 26 по 30 июня, сообщили в канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Визовый центр будет закрыт с 26 по 30 июня, представители центра свяжутся со всеми заявителями, предложив позже новые даты для подачи документов, передает ТАСС.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. 

    В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
    CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
    		   
    24 июня 2023, 02:48
    Текст: Ольга Никитина

    Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.

    Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».

    «Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.

    Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.

    Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (67)
    Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер»
    Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»
    		   
    24 июня 2023, 02:07
    Фото: кадр Первого канала
    Текст: Ольга Никитина

    Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей.

    Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС.

    Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (89)
    Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий
    		   
    24 июня 2023, 10:59
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер.

    «То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

    «Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости».

    Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими.

    Коментарии (49)
    Военкор: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
    Военкор Котенок: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций

    24 июня 2023, 00:32

    Текст: Ольга Никитина

    Вбросы, авторы которых пытаются выдать события за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны, напоминают большую провокацию, очень выгодную врагу в момент, когда он пытается продавить российскую оборону на некоторых направлениях, заявил военкор Юрий Котенок.

    Котенок написал в своем Telegram-канале, что подобные сообщения, которыми нагнется истерия, появляются в интересах коллективного противника России. Он выразил надежду на то, что анархии и беспредела не допустят, что здравый смысл восторжествует.

    Военкор обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы этих опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы нашей Родины в конфликте с Западом.

    Котенок призвал не поддаваться на информационные провокации, сохранять спокойствие и не забывать, что против нашей страны сосредоточены усилия огромного количества людей и стран. «Царство, разделившееся само в себе, не устоит», – отметил он, назвав данный тезис главным.

    Военкор напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, нестроения, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.

    «Главное – не допустить развала и поражения, развала того, что есть. Необходимо сохранить это пространство, наше единение ради детей и нашего будущего. Если этого не произойдет, мы превратимся в муравьев, которых будет давить огромный пресс-каток содома, который на нас наступает», – подчеркнул он.

    Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.

    Всем, кто пытается разогнать тему якобы имеющих место боев между «Вагнером» и Минобороны, военкор посоветовал прикусить языки и заткнуться, а россиян он призвал не поддаваться на провокации, которых, как предупредил Котенок, будет много. «Чем острее будет ситуация на фронте, тем больше будет возрастать количество подобных вбросов и искушений», – заключил он.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.

    В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена призвали прекратить противоправные действия.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (52)
    Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
    		   
    24 июня 2023, 01:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.

    Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.

    Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.

    Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.

    Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (47)
    Минобороны назвало ситуацию с Пригожиным военным мятежом
    В Минобороны ситуацию с Евгением Пригожиным назвали военным мятежом
    		   
    24 июня 2023, 09:17
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Ситуация с призывами Евгения Пригожина является военным мятежом, заявило Минобороны.

    В Минобороны ситуацию с призывами руководителя организации «ЧВК Вагнер» назвали военным мятежом, передает ТАСС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бойцов ЧВК «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже».

    Отмечается также, что многие бойцы из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

    «Помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.  Гарантируем всем безопасность», – подчеркивается в сообщении Минобороны.

    Коментарии (85)
    Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
    		   
    24 июня 2023, 01:34
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.

    В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (92)
    После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
    НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу

    23 июня 2023, 23:03

    Текст: Ольга Никитина

    ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, призвав бизнесмена прекратить противоправные действия.

    В заявлении НАК, текст которого приводит ТАСС, говорится, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

    В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.

    Коментарии (95)
    Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
    Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы
    		   
    24 июня 2023, 14:16
    Текст: Вера Басилая

    Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры.

    По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП.

    Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры.

    По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Коментарии (18)
    Миллиардер отказался от погружения на «Титане» из-за сомнений в безопасности
    Миллиардер из США с сыном отказались от погружения на «Титане» из-за опасений за безопасность, несмотря на солидную скидку
    		   
    23 июня 2023, 15:56
    Фото: underway ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Американский финансист Джей Блум с сыном Шоном отказались от погружения на батискафе «Титан» к месту гибели «Титаника» из-за опасений за безопасность, несмотря на щедрую скидку в 100 тыс. долларов за место.

    Финансист отметил, что основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш долго уговаривал Блума приобрести билеты «всего по 150 тыс. долларов», заверяя, что экспедиция «безопаснее, чем переход пешеходом улицы», передает ТАСС.

    Тем не менее сам магнат не раз «высказывал опасения по поводу погружения на батискафе». Блум также добавил, что Раш уверял, что «полет на вертолете или погружение с аквалангом» опаснее, чем путешествие к «Титанику».

    В четверг было объявлено, что экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь). В батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника».

    Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти выразила мнение, что пассажиры батискафа «Титан», обломки которого обнаружены в Атлантическом океане, погибли безболезненно всего за долю миллисекунды.

    Коментарии (16)
    Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
    		  
    24 июня 2023, 13:42
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.

    Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».

    На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Коментарии (46)
    Политолог: Мятеж Пригожина будет подавлен
    Политолог Баширов: Своими действиями Пригожин разрушает Россию
    		   
    24 июня 2023, 13:28
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Мятеж Пригожина – это антироссийское действие, которое на руку нашим врагам, сила России – в единстве народов, разных родов войск, мятеж надо подавлять, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на действия руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который поднял военный мятеж.

    «Президент очень четко расставил акценты – это мятеж, это удар в спину России. Вместо того чтобы воевать за Россию, они разрушают Россию. Сила России – в единстве разных народов, разных родов войск в конце концов, в том числе тех, которых мы называем ЧВК», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    Эксперт подчеркивает, что мятеж Пригожина – это антироссийское действие, «которое на руку нашим врагам, и они сейчас будут использовать это». «Слава богу, что этот мятеж случился не в первые дни того, что называют контрнаступлением вооруженных сил Украины, а сейчас, когда мы отбили уже очень многие атаки, иначе вообще был бы ужас – один фронт спереди, а другой со спины», – считает Баширов.

    По его словам, мятеж надо подавлять. «Очевидно, это будет сделано в ближайшее время. Но большинство тех людей, которые оказались в составе групп, захватывающих органы власти РФ, не знали, куда их везут. Они сидели в казармах, а затем им поступил приказ брать оружие, грузиться в машину и куда-то ехать. Вот этим людям надо дать возможность выйти, не совершать этого преступления. Как правильно было сказано, эти люди были введены в заблуждение, президент обозначил это очень четко», – пояснил Баширов.

    Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по ст. 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.

    Коментарии (35)
    Путин: Действия против мятежников будут жесткими
    Российский лидер Путин пообещал принятие жестких мер против мятежников
    		   
    24 июня 2023, 10:12
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Действия против мятежников будут жесткими, они понесут неминуемое наказание, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – приведены слова президента на сайте Кремля.

    Также президент добавил, что ВС России и другие госорганы получили все необходимые приказы в Москве, Московской области и ряде других регионов. Он заверил, что решительные действия будут приняты по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (122)
    Меры безопасности усилены в Москве
    ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве
    		   
    24 июня 2023, 01:11
    Фото: Victor Berzkin/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

    По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».

    Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

    Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (48)
    В ЕС отреагировали на происходящие в России
    В ЕС назвали происходящие в России события ее внутренним делом
    		  
    24 июня 2023, 11:31
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Кристина Цыцура

    Европейский союз считает события в России, происходящие вокруг Евгения Пригожина, внутренним делом страны, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

     «Мы мониторим ситуацию», – передает ТАСС его слова.

    Глава Евросовета Шарль Мишель позже заявил, что находится в контакте с лидерами стран ЕС и G7 по ситуации в России.

    «Это явно внутреннее дело России», – сказал Мишель.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове из-за угрозы вооруженного мятежа. Глава РФ пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.

    Коментарии (16)
     
     
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