Пучков: Мятеж в тылу воюющей армии – это измена и предательство

Российский блогер Пучков заявил, что поднятый в тылу воюющей российской армии мятеж является изменой и предательством

Поднятый в тылу воюющей российской армии мятеж является изменой и предательством, а мятежники выступают на стороне врага, заявил российский блогер и публицист Дмитрий Пучков.

В своем Telegram-канале «Tynu40k Goblina» он подчеркнул, что «армией командует Верховный, а не мятежники».

«Есть враг и есть мы. Мятежник в тылу выступает на стороне врага. Всем ли все понятно?» – отметил Пучков.

Его мнение поддержал писатель и телерадиоведущий, член общественной палаты России Армен Гаспарян.

В своем Telegram-канале он заявил, что происходящее является предательством, ударом в спину армии, плевком на могилы солдат и офицеров, которые отдали Родине свои жизни.

«У нас есть президент и есть консолидация общества ради святой цели. Мы победим! Остановитесь, не идите против Родины!» – призвал Гаспарян, добавив, что для Украины сценарий переворота в России является единственным шансом для их победы.

Кроме того, в официальном Telegram-канале ОП РФ опубликовано обращение кавалера ордена Мужества и члена организации Александра Малькевича с призывом «не воевать против своей страны».

«Нахожусь в Херсонской области, где не прекращаются обстрелы. Только вчера были «прилеты» по Геническу и Скадовску. Удивительно на фоне этого видеть новости о, по сути, вооруженном мятеже», – отметил он.

Также Малькевич выразил убежденность в том, что в то время, когда «страна ведет войну «на выживание», мягко, говоря, ошибочно доставлять противнику радость конфликтом среди российских патриотических сил».

Военный призвал забыть все личные обиды до Победы, подчеркнув, что думать о личных интересах в то время, когда круглосуточно продолжается сражение с врагом – медвежья услуга своей стране.

«Уже сейчас понятно, что мятеж не приведет к значимым последствиям. У нас сильное государство, которое умеет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Уверен, что мятеж вскоре подавят и наведут порядок», – резюмировал Малькевич.