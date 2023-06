Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу ЕС запретил поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу

В рамках принятого Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций полностью запрещена поставка нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, говорится в заявлении Европейского совета. Уточняется, что происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС. Также отмечается, что Евросоюз запретил заходить в свои порты российским танкерам с перегруженной с других судов нефтью из России. Так, деятельность танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку в формате «судно – судно» и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти, остановлена. ЕС закрывает свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения». В принятом ЕС документе указано, что запрещается экспорт в Россию электронных компонентов, полупроводниковых материалов, оборудования для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоров энергетических материалов и прекурсоров химического оружия, а также оптических компонентов, навигационных приборов, металлов, используемых в оборонном секторе и морского оборудования. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Также ЕС запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, включая перевозку грузовиками с регистрацией третьих стран. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российских телеканалов и онлайн-изданий «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон». Ранее МИД Эстонии заявил, что вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России.

Евросоюз сосредоточится на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства, пишет Bloomberg со ссылкой на документ рабочей группы ЕС. Также ЕС хочет обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить какую-то часть Евросоюзу, позже эти средства будут направляться на «непредвиденный взнос на поддержку Украины», передает Lenta.Ru. Кроме того, в ЕС обсуждается направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и намерены сосредоточиться на временном использовании этих средств.

У Евросоюза нет достаточного количества материалов для расширения производства боеприпасов, их приходится импортировать, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Как сказал дипломат, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС, для повышения производства боеприпасов Евросоюзу не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. «Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», – сказал Боррель, передает ТАСС. Ранее Боррель говорил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО. Новости СМИ2

Постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета антироссийских санкций, сообщило шведское председательство в Совете ЕС. В пакет включены меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России с требованием исключить ряд компаний из списка поддерживающих усилия РФ по преодолению санкций.

Европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и намерены сосредоточиться на временном использовании этих средств, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ в своем распоряжении. В настоящее время в ЕС заморожены более 200 млрд евро активов российского Центробанка. За время заморозки на них накопилось еще 750 млн евро, пишет Bloomberg. Власти ЕС изучают возможность направить эти средства на помощь Украине, но пока не видят «надежного правового варианта, позволяющего конфисковать эти активы лишь на том основании, что они подпадают под санкции ЕС». Агентство сообщает, что европейский власти планируют обсудить этот вопрос при встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Тем временем советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявила, что Украина погасит часть своего госдолга за счет арестованных российских активов, а также тем, что «отберут у России». Новости СМИ2

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге диверсантов СБУ, сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации службы, задержанные лица уже совершили покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с помощью самодельных взрывных устройств, несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался, передает ТАСС. «Террористы задержаны в момент изъятия самодельного взрывного устройства из схрона перед закладкой на железнодорожных путях», – рассказали в ЦОС. Накануне сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов, которые планировали покушение на представителей органов власти Запорожской области.

Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России МИД Эстонии: Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России 23 июня 2023, 10:58 Текст: Александра Юдина

Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России, сообщает министерство иностранных дел Эстонии. Отмечается, что 21 июня Европейским союзом был принят новый пакет санкций, чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее, передает ТАСС. В частности, в санкционный список добавлено 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности. При этом новые рестрикции коснулись не только российских организаций – под санкции попали зарубежные компании, которые якобы помогают России обходить санкции и закупать иранские беспилотники. Более того, замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что польские власти уже начали работать над 12-м пакетом санкций в отношении России для оказания «большего постоянного давления на Россию». Касательно 12-го пакета, представитель ведомства выделил четыре важных момента, а именно: запрет импорта алмазов, включение в санкции атомной отрасли, введение дополнительных положений по разного рода комплектующим и норм, препятствующих обходу компаниями санкций. Кроме того, в Польше прорабатывают возможность введения санкций в отношении Белоруссии, чтобы «эти страны были охвачены одинаковыми санкциями». Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что очередной пакет санкций против России прекратит действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Новости СМИ2 ЕК: Украина выполнила лишь два из семи условий для вступления в Евросоюз В ЕК заявили о выполнении Украиной двух из семи условий для вступления в Евросоюз

Киевский режим целиком исполнил меньше половины условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий. К текущему моменту Украина исполнила только два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС, это реформа судебной системы и законодательство о свободе СМИ, заявил Варгелий, передает ТАСС. Украинское руководство добилось «определенного прогресса» и по другим пунктам, но это соответствует тройке по пятибалльной системе, указал он. Оценки Еврокомиссии будут изложены в отчете по расширению ЕС в октябре. Ранее Reuters сообщало, что киевский режим исполнил два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в состав Евросоюза.

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», строящиеся на керченском судостроительном заводе «Залив», будут оснащены безэкипажными катерами на борту для противолодочной и противоминной обороны корабля, сообщил источник в военно-морской сфере. По утверждению информатора, корабли могут оснастить безэкипажными разведывательными автономными катерами типа «Тайфун», оснащенных беспилотниками и сенсорами для обнаружения чужих субмарин. При этом на борту УДК будут базироваться безэкипажные катера «Сканда», предназначенные для поиска и обезвреживания морских мин, передает ТАСС. Как сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), страны Африки ориентированы на закупку российских быстроходных малоразмерных судов в связи с их обновленными вооружениями. Ранее топ-менеджер ВПК Алексей Рогозин рассказал газете ВЗГЛЯД, что безэкипажные катера изменят тактику применения военно-морских сил. Новости СМИ2

Новый проект бюджета Европейского союза до 2027 года предусматривает выделение Украине еще 50 млрд евро, при этом касса ЕС уже опустела из-за финансирования боев в этой стране, заявил госсекретарь кабинета премьер-министр Венгрии Чаба Деметер. Деметер в видеообращении рассказал, что ЕС просит денег у стран – членов содружества. «То есть из-за финансирования войны и Украины касса ЕС опустела, поэтому в бюджет надо дополнительно добавить несколько десятков миллиардов...» – приводит его слова РИА «Новости». Он пояснил, что самая большая часть собранных средств будет направлена на продолжение финансирования киевского режима. Сумма, уточнил Деметер, составит 50 млрд евро. Требуется согласие всех стран-членов на изменение бюджета ЕС, а потому, уверен госсекретарь, дискуссия «будет интересной и странной», поскольку пока от Венгрии ждут дополнительных выплат, страна «не получила ни копейки» из полагающихся ей средств ЕС, которые также прописаны в бюджете и в договорах. Деметер добавил, что было бы хорошо, если бы в ЕС ответили на этот противоречивый вопрос. По данным Bloomberg, Евросоюз намерен предложить Украине новый пакет финансовой помощи, размер которого составит 50 млрд евро. При этом пакет планируется финансировать не за счет рыночных займов, а за счет стран – членов содружества. ЕК занялась подготовкой юридического решения по конфискованным российским активам Еврокомиссия представит юридические предложение по замороженным российским активам 22 июня 2023, 08:36 Текст: Алина Власенко

Эксперты Еврокомиссии до начала летних отпусков подготовят юридическое предложение о передаче конфискованных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Политик признала, что передать конфискованные в странах ЕС средства России и российских олигархов с юридической точки зрения очень сложно. Но она уверена, что таким образом Россия понесет ответственность за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и потому ЕС намерен сосредоточиться на временном использовании этих средств. Новости СМИ2 В МОК осудили решение Украины не пускать спортсменов на турниры с россиянами Глава МОК Бах осудил решение Украины не допускать спортсменов на турниры с россиянами и белоруссами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил непонимание, почему Киев запретил украинским спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. По его словам, украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ – возможности ими гордиться, передает ТАСС. «Сложно понять, почему украинские спортсмены допущены к участию в теннисе, но не допущены в настольном теннисе, велоспорте, но не в плавании. Сложно понять, почему в фехтовании украинский спортсмен может участвовать в одной дисциплине, а его партнер по команде не может в другой», – подчеркнул Бах. Ранее комиссия Федерации фигурного катания Украины обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU) с призывом продлить отстранение российских спортсменов от соревнований вплоть до окончания спецоперации.

Импортозамещение стекол для поездов решили запустить в Долгопрудном В Долгопрудном решили запустить импортозамещение стекол для поездов к 2026 году 20 июня 2023, 12:31 Текст: Александра Юдина

Торговый дом «Мосавтостекло» к 2026 году запустит производство железнодорожного стекла в Долгопрудном, используя два участка в рамках программы «Земля за 1 рубль». По информации министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в реализацию проекта компания планирует инвестировать около 500 млн рублей, расширить производство и создать дополнительно 40 рабочих мест, передает телеканал 360. В данный момент «Мосавтостекло» производит около 30% стеклянных изделий для поездов в России и более 65% высокотехнологичных электрообогревных изделий. Уточняется, что проект позволит производить стекла в том числе для импортных локомотивов. Как отметила курирующая имущественный блок заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, инвестору предоставлено два земельных участка общей площадью 1,8 га, где планируется возведение производственно-складского корпуса площадью 10 тыс. кв метров. Новости СМИ2 Вучич и Курти в Брюсселе отказались говорить друг с другом Вучич и Курти провели переговоры с Боррелем, но отказались говорить друг с другом 23 июня 2023, 04:57 Текст: Антон Антонов

В Брюсселе состоялись раздельные переговоры главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с президентом Сербии Александром Вучичем и «премьером» непризнанного Косово Альбином Курти. Друг с другом лидеры Сербии и Косово говорить отказались. Боррель сообщил, что «провел более чем четыре часа сначала с премьером Курти, потом с президентом Вучичем», но «общей встречи не было». По его словам, стороны «пытались найти решение или хотя бы путь вперед». Он озвучил требования ЕС к Сербии и Косово. Боррель рассчитывает, что Вучич и Курти «поняли ситуацию», а также «необходимость проведения новых выборов» в сербских анклавах. По его словам, лидеры Сербии и Косово «находятся в очень разных обстоятельствах», передает ТАСС. Брюссель требует от Косово свернуть «полицейские операции вокруг муниципальных зданий в четырех муниципалитетах на севере» региона, а также «дать указания мэрам этих административных единиц временно продолжать работу вне этих зданий». В свою очередь, Сербия должна гарантировать, что одновременно с полицейскими муниципальные здания покинут участники протестов. По мнению ЕС, «выборы – это суть проблемы и ключ к ее решению», поэтому «об

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Согласно информации ведомства, житель Советско-Гаванского района Хабаровского края оказался причастен к совершению госизмены в форме оказания финансовой помощи ВСУ, передает ТАСС. Специалисты ФСб установили, что задержанный совершал переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ БПЛА, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены, которая грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а с апреля этого года – до пожизненного лишения свободы. Накануне уголовное дело о госизмене возбудили в отношении женщины, которую подозревают в сборе информации о сотрудниках управления ФСБ, военных и энергетических объектах Мордовии и попытке передать связанные с СБУ данные организации. Новости СМИ2 В Богородском округе решили наладить производство аморфного диоксида кремния 21 июня 2023, 14:24 Текст: Александра Юдина

Компания «СтройМагПроект» планирует открыть производство неорганических химических веществ в Богородском округе в рамках импортозамещения в России, планируется наладить производство аморфного диоксида кремния. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, под реализацию проекта инвестору выдан участок по программе «Земля за 1 рубль». Инвестор планирует наладить производство аморфного, осажденного, синтетического диоксида кремния – компонента, широко применяемого в фармацевтической, пищевой, химической, электротехнической промышленности, передает телеканал 360. По словам министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, «СтройМагПроект» вложит в запуск нового производства 70 млн рублей, старт производства запланирован на 2026 год. Планируется, что на предприятии появится около 30 рабочих мест. Ежегодно цех будет выпускать 250 тонн продукции. Как добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, синтетический диоксид кремния значительно улучшает потребительские и эксплуатационные свойства продукции, которая применяется во многих важных сферах жизнедеятельности. «На участке площадью почти три гектара возведут завод, склады и вспомогательные помещения», – резюмировала она.