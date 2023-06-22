Путин: Солидный потенциал сотрудничества России и Катара пока не раскрыт

Потенциал взаимодействия России и Катара пока не раскрыт, считает президент России Владимир Путин, он добавил, что рассчитывает на выработку эффективных предложений по расширению сотрудничества.

Путин на встрече с премьером Катара отметил, что катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ-2023, за что он поблагодарил премьер-министра, главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, передает РИА «Новости».

«Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия», – сказал Путин. Кроме того, он отметил успешную работу РФПИ с катарским инвестиционным агентством.

Ранее в Кремле заявили, что маловероятно, что премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани намерен обсуждать на переговорах с президентом России Владимиром Путиным какие-либо предложения по урегулированию на Украине.