Россияне с начала года стали чаще покупать шаурму

Спрос на шаурму в России вырос за год в два-три раза

Россияне с начала года стали приобретать шаурму примерно в два-три раза чаще, чем в прошлом году, следует из данных сервисов доставки и продуктовых магазинов, а также аналитической фирмы «Платформа ОФД».

Шаурма демонстрирует самое большое увеличение продаж среди других видов фастфуда. Так, с начала года ее продажи выросли на 9% по сравнению с 2022 годом. При этом пицца и суши продемонстрировали прирост всего в 4% и 5% соответственно, пишет «Вечерняя Москва».



По мнению экспертов, увеличение продаж шаурмы может быть связано с ее низкой стоимостью на фоне конкурентов. Так, средняя цена шаурмы составляет 171 рубль, а бургера, пиццы и роллов – 236, 378 и 435 рублей соответственно, пишут «Ведомости».