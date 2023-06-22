Свечи в память о защитниках Родины у стен Музея Победы зажгли почти 4 тыс. человек

Около 4 тыс. человек зажгли свечи в память о защитниках Родины у стен Музея Победы в рамках посвященного Дню памяти и скорби Всероссийского мероприятия «Свеча Памяти».

Как отметил директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник, «Свеча памяти» – одно из наиболее пронзительных, понятных каждому гражданину России мемориальных событий.

«Мы помним всех, кто отдал свои жизни за Отечество, и сохраним эту память в своих детях, внуках и правнуках», – приводятся его слова на сайте российского информагентства «Победа РФ».

Во время мероприятия частицу Вечного огня с Поклонной горы в факеле ветераны Великой Отечественной Мария Рохлина и Василий Пронин вместе с начальником центра спецназначения «Витязь» Росгвардии Героем России полковником Александром Белоглазовым передали всем участникам памятного события.

«21 июня, накануне Дня памяти и скорби, я каждый раз вспоминаю стихи Константина Симонова: «Тот самый длинный день в году / с его безоблачной погодой / нам выдал общую беду / на всех, на все четыре года. // Она такой вдавила след / и стольких наземь положила, / что двадцать лет и тридцать лет / живым не верится, что живы». А вот такие мероприятия, как «Свеча памяти» и многие другие, это нужно в первую очередь живым, а не мертвым», – поделилась Рохлина.

Начальник центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Герой России полковник Александр Белоглазов добавил, что 22 июня – это очень трагичный день, когда на Советский Союз напали вероломно, без объявления войны.

«Это день памяти всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. У меня оба деда участники Великой Отечественной войны. Один – Алексей Акимович – получил тяжелое ранение на Курской дуге с ампутацией правой руки. Он принимал участие в моем воспитании, но мало, практически никогда не говорил о том времени. Сейчас я, конечно, очень жалею, что не расспрашивал его», – рассказал он.

Традиционно участие в «Свече памяти» приняли активисты движения «Волонтеры Победы». Они выложили картину из десяти тысяч свечей и изображающую защитника столицы в память о тех, кто погиб, защищая Москву.

Участница движения «Волонтеры Победы» Анна Логунова поделилась, что для нее это большая честь – принимать участие в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби.

«Вот уже третий год я являюсь участником движения «Волонтеры Победы» и второй год участвую в «Свече памяти». Для меня сохранять память – это значит сохранять историю. Я человек, который очень любит свою страну, семью. У меня очень много предков погибло в годы Великой Отечественной, и я понимаю, что мой долг – сохранить память о них и передать следующим поколениям семьи», – подчеркнула она.

Свечи зажгли представители общественных организаций и органов государственной власти различного уровня, сотрудники Росгвардии, МЧС, прокуратуры, МВД, военнослужащие Семеновского полка, курсанты университета МВД России им. В. Я. Кикотя и Военного университета, студенты московских вузов, участники Российского движения детей и молодежи, а также юнармейцы.

Во время зажжения свечей на фасаде Музея Победы транслировалось грандиозное видео, на котором были изображены 1418 горящих свечей – по числу дней войны и слово «Помни».

Также собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.