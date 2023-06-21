Блинкен: России придется заплатить за восстановление Украины

Блинкен выразил мнение, что Россия в конечном итоге «оплатит» расходы на восстановление Украины

России в конечном итоге придется заплатить за восстановление Украины, а до этого момента Запад будет помогать построить украинскую армию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед участниками проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

«Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины», – сказал американский госсекретарь, пообещав до этого времени поддерживать Киев, передает ТАСС.



Блинкен также указал, что все усилия в сфере восстановления Украины зависят от способностей Киева «защищаться от будущих атак со стороны России». В связи с этим, заявил американский госсекретарь, Запад должен построить украинскую армию, которая будет достаточно сильной для защиты своего суверенитета.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о планах провести «кампанию по восстановлению» Украины и намерении Берлина выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений и необходимости покинуть свои дома.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в британской столице. В мероприятии должны принять участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.