Защита Блиновской заявила о выплате блогером 30 млн рублей

Защита Блиновской заявила о выплате блогером 30 миллионов из 918 млн рублей

Блогер Елена Блиновская выплатила 30 млн рублей в рамках уголовного дела против нее и ее супруга, сообщил один из адвокатов в Пресненском суде столицы.

Блогер пытается погасить неуплаченные средства, на данный момент выплаты составили 30 млн рублей, сказала защитник Блиновской, передает ТАСС.

Между тем следователь сообщила, что за время предварительного следствия были допрошены 22 человека, наложены 35 арестов на иностранные счета. Также планируется арестовать имущество обоих супругов. Также планируется допрос пяти свидетелей и запросы в 68 российских банков.

Сама Блиновская на заседании суда сообщила, что признала свою вину с первого дня следствия. Она добавила, что активно сотрудничает со следствием, а на взломавших ее Telegram-канал завели отдельное уголовное дело.

Ранее Блиновская нарушала запрет на пользование интернетом.

Напомним, в отношении Блиновской возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Следствие запросило продление домашнего ареста блогеру на месяц – до 26 июля.

До этого сообщалось, что по делу о неуплате налогов Блиновской и ее супругом наложены обеспечительные меры на 136 банковских счетов.