Лидию Михееву избрали секретарем Общественной палаты

Заслуженный юрист России Лидия Михеева вновь избрана секретарем Общественной палаты (ОП) РФ. Такое решение принято в ходе первого пленарного заседания палаты восьмого состава.

Михеева поблагодарила за доверие, отметив, что ждет от восьмого состава палаты свежих идей и новых проектов. «В этом зале значительно обновленный состав ОП РФ – 68 новых членов. Более 40% абсолютно новых людей. Это свежие идеи, новые проекты и вдохновляющие нас направления», – сказала Михеева, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что общественники работают на благо россиян. «Все шаги, которые мы будем предпринимать, должны быть посвящены этому», – сказала Михеева. По ее словам, палата по-прежнему будет готовить ежегодный доклад о состоянии гражданского общества. Секретарь ОП призвала всех коллег принять активное участие в работе над этим документом. Кроме того, добавила она, продолжится проведение общественных экспертиз законопроектов. «Здесь в течение года подходят экспертизу социально значимые законопроекты, и никогда мы не уворачиваемся от сложных тем», – сказала Михеева.

Первым заместителем секретаря ОП РФ избран Герой России Вячеслав Бочаров.

Во вторник восьмой состав ОП, сформированный на три года, собрался на свое первое заседание.

Состав палаты, который формируется на три года, обновился на 40%. В него вошли 172 человека (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее было 168). Из них 40 утверждены по президентской квоте, 89 – от общественных палат субъектов РФ, 43 – от общественных объединений и НКО.

В 2023 году президентская квота обновилась на десять человек (25%). По региональной квоте в VIII состав ОП РФ вошло 42 новых члена с учетом представителей от общественных палат новых субъектов РФ (47,2%). Квота от НКО обновилась на 23 человека (53,5%)

Всего в ОП РФ VIII состава войдет 68 новых членов (39,5%): 118 мужчин (68,6%) и 54 женщины (31,4%). Средний возраст членов ОП составил 53 года.