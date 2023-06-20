Песков не стал комментировать статью NYT о «подготовке покушения» на полковника СВР

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20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Для России важны три главных флага ее государственности

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Три гигантских полотнища – флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – поднятые в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе, стали воплощением идеи целостности и неразрывности отечественной истории. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Два удара по Байдену

Обсуждение: 4 комментария

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Песков не стал комментировать статью NYT о «подготовке покушения» на полковника СВР

    Песков отказался комментировать статью NYT о «подготовке покушения» на бежавшего в США полковника СВР

    20 июня 2023, 13:59

    Текст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию The New York Times о том, что российские спецслужбы якобы пытались организовать убийство бежавшего в США полковника СВР Александра Потеева.

    «Не могу никак прокомментировать, не понимаю, о чем там идет речь», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    The New York Times при публикации статьи сослалась на данные из книги историка разведки Колдера Уолтона «Шпионы: Эпическая разведывательная война между Востоком и Западом».

    Угрожавший в автобусе российскому военному житель Мариуполя принес извинения
    		   
    19 июня 2023, 18:44
    Фото: кадр из видео

    Молодой человек, который в общественном транспорте Мариуполя кричал российскому военному, что ему в городе не рады, и угрожал связями, осознал свое поведение и извинился.

    Видео извинений парня и девушки, которая также участвовала в инциденте, опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «14 июня в 21.15 я со своей девушкой Анастасией вступил в конфликт с военными Вооруженных сил РФ», – говорит молодой человек. «Я полностью осознал свою вину и понял, что с 2014 года Украина терроризировала народ, зомбировала его, она причастна к смертям в Донбассе», – добавил он.

    Его девушка, говорившая ранее, что не рада приходу России, также признала свою вину. «Я была не права, приношу искренние извинения российскому военному», – сказала она.

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    Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
    Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
    		   
    20 июня 2023, 08:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.

    «За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.

    Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.

    Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.

    Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.

    Коментарии (26)
    Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
    Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
    		   
    19 июня 2023, 14:40
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар по местам хранения западного вооружения ночью в понедельник. Отмечается, что все объекты поражены, а цели достигнуты.

    Ранее российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной.

    Коментарии (32)
    После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
    Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
    		   
    20 июня 2023, 09:37
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алина Власенко

    Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.

    Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.

    Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.

    Коментарии (7)
    Отмечена высокая смертность обученных в Европе украинских военных
    Le Monde: На Украине погибли около 40% обученных в Европе военных
    		   
    19 июня 2023, 17:21
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Елизавета Шишкова

    При боевых действиях на Украине погибли около 40% обученных в одной из европейских стран украинских военных, сообщила газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего.

    Он рассказал, что инструкторы из Франции обучали военных ВСУ в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии, передает Lenta.ru.

    Два месяца украинских военных обучали тактике городских боев, медицине и разведке. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar.

    Ранее газета Le Monde сообщала, что инструкторы НАТО сравнили украинских военных со стадом.

    Коментарии (28)
    Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
    Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
    		   
    19 июня 2023, 16:54
    Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.

    Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».

    Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.

    Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.


    Коментарии (31)
    СМИ: На борту пропавшего возле «Титаника» батискафа находится британский миллиардер
    Sky News: Британский миллиардер Хардинг находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» батискафа
    		   
    19 июня 2023, 21:54
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» подводного аппарата, сообщили СМИ.

    Как пишет Sky News со ссылкой на заявление приемного сына 58-летнего бизнесмена Брайана Заса, поисково-спасательная операция в разгаре. Зас отметил, что все его мысли и мотивы только об отчиме Хэмише Хардинге, субмарина с которым пропала во время осмотра «Титаника», передает РИА «Новости».

    Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен «в настоящий момент находится под водой» в рамках экспедиции к «Титанику».

    Ранее компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». СМИ сообщили, что на борту подводного аппарата могло быть пять человек.

    Коментарии (23)
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок Западом оружия Киеву
    		   
    19 июня 2023, 19:48
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что страны Запада запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Россия в свою очередь запросила заседание на 29 июня, поскольку Москва противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности.

    Ранее Полянский сообщил, что в четверг российская сторона в рамках закрытых консультаций Совбеза ООН поднимет вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках».

    Коментарии (40)
    Украинский военный рассказал о своей сдаче в плен
    		   
    19 июня 2023, 15:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Пеня рассказал, как сдавался в российский плен.

    «У меня было психологически такое состояние, что было пофиг – мины, не мины... было все равно», – сказал солдат ВСУ, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.

    Российские военные на своих позициях сделали два выстрела в воздух. Пеня заявил о своем намерении сдаться. По словам украинца, в плену с ним нормально обращаются и хорошо кормят. Пеня пояснил, что сдался в плен, так как не видит смысла воевать с Россией. Военный ВСУ также отметил низкое моральное состояние в своем подразделении.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.

    Коментарии (31)
    Минобороны показало уничтожение танка Leopard дроном-камикадзе
    Минобороны показало уничтожение танка Leopard беспилотником-камикадзе
    		   
    19 июня 2023, 15:41
    Фото: кадр из видео

    Минобороны показало кадры, на которых запечатлено попадание российского беспилотника-камикадзе в башню немецкого танка Leopard-2A6, поставленного Киеву.

    На видео, опубликованном Минобороны в Telegram, видно как дрон пикирует точно в крышу танка. В ролике также видно характерную для Leopard-2A6 защиту носа башни.

    В момент поражения боевая машина движется, выполняя боевую задачу на Запорожском направлении.

    Ранее министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

    Коментарии (10)
    Министр обороны Украины назвал русский язык «трофейным»
    Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»
    		   
    19 июня 2023, 22:32
    Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным».

    Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости».

    Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.

    Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

    Коментарии (46)
    Один из членов экипажа пропавшего у «Титаника» батискафа вышел на связь
    Находящийся в пропавшем у «Титаника» батискафе ирландский исследователь Голден вышел на связь
    		   
    20 июня 2023, 09:47
    Фото: Abaca Press/Reuters
    Текст: Алина Власенко

    Один из членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь в Facebook (признана в РФ экстремистской), пишет ирландская газета Irish Sun.

    Голден сообщил, что он в порядке, и попросил не гадать, кто еще находится на борту батискафа, поскольку это «очень нетактично». Исследователь также сообщил, что его возможности по выходу в интернет ограничены, поскольку команда подводного аппарата сейчас сосредоточена на ожидании спасателей, передает РИА «Новости».

    По данным Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, который спустился к обломкам «Титаника» в 2000 году.

    Поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», проходят в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения подводного аппарата.

    В береговой охране сообщили, что в батискафе находятся пять человек. В их числе может быть британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Запаса кислорода в батискафе хватит на 72 часа.

    Коментарии (22)
    Минюст объяснил невозможность признания Ельцин-центра иноагентом
    		   
    19 июня 2023, 18:06
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В Минюсте России сообщили о невозможности признать иноагентом Ельцин-центр в Екатеринбурге, также, по данным ведомства, там невозможно проведение проверочных мероприятий в соответствии с законом о музеях бывших президентов России.

    Об этом Минюст сообщил в ответ на запрос депутата Андрея Альшевских, передает ТАСС.

    Ранее Минюст объявил о проверке «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. В самой организации заявили, что министерство не сможет найти оснований для включения центра в список иноагентов.

    Коментарии (80)
    «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
    Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
    		   
    20 июня 2023, 06:07
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.

    Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.

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    Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
    Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»

    20 июня 2023, 00:49

    Текст: Ольга Никитина

    Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».

    Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».

    Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (8)
     
     
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