Трамп заявил об «отличных отношениях» с Путиным

Трамп заявил о крепких отношениях с Путиным, хоть они давно не разговаривали

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным, и он бы легко убедил его прекратить спецоперацию на Украине.

Как заявил Трамп интервью телеканалу Fox News, у него отличные и крепкие отношения с Путиным, хотя они «какое-то время» не разговаривали.



При этом бывший американский президент заявляет, что его разговор с Путиным отсрочил начало спецоперации на несколько лет. Кроме того, Трамп уверен, что Москва не начала бы СВО, если бы он остался президентом США, передает ТАСС.

Одновременно Трамп считает, что ему удалось бы всего за сутки достичь договоренностей по поводу украинского конфликта. «Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. И смерти бы прекратились», – сказал Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, поскольку «никто не сможет договориться с Владимиром Путиным».