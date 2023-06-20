Река Белая на Кубани ушла под землю в карстовую воронку

МЧС заявило об уходе реки Белой на Кубани под землю в карстовую воронку, назвав это обычным явлением

Река Белая обмелела из-за карстовой воронки в Белореченском районе Краснодарского края, это не новое явление для местности, сообщают в ГУ МЧС по региону.

По словам очевидцев явления, берега реки Белой сильно обмелели, вода уходит под землю, передает РИА «Новости».

По информации от ЕДДС МО, это явление называется «Карстовые пещеры» и оно не ново для этой местности.

В данный момент невозможно спрогнозировать, сколько воды уйдет в карст и когда река восстановит течение.

Ранее ученые предупредили Европу о наступлении сильнейшей за сотни лет засухи.