Лето принесет Европе редчайшее природное бедствие

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6 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Зачем Россия запускает в небо конкурента МС-21

Казанский авиазавод возобновил производство Ту-214 Максим Богодвид/РИА Новости
В России начали серийно производить единственный на сегодня полностью отечественный магистральный самолет – Ту-214. Это куда более морально и технически устаревшая модель самолета, чем ее прямой конкурент – МС-21. Однако в ближайшие десять лет этот лайнер будет весьма актуальным. Зачем России Ту-214? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Как советские заключенные рвались сражаться за Родину

Бывшие советские заключенные отважно сражались за Родину Ольга Ландер/РИА Новости
6 апреля исполняется 80 лет со дня выхода приказа Народного комиссариата обороны (НКО) о снятии поражения в правах с лиц, отбывших основную меру наказания, и призыве их в армию. Как и другие документы советского времени, этот указ опровергает целый ряд мифов об «отправленных Сталиным на фронт узниках ГУЛАГа». А среди бывших зэков в рядах Красной армии были, например, и такие легендарные фигуры, как Александр Матросов.  Подробности...
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Россия вскрыла новую тактику ВСУ в небе над Брянской областью

ВСУ начали применять гражданскую авиацию для диверсий в России vk.com/v_bryanske
В Брянской области задержали украинского пилота легкомоторного самолета. Сам летчик уверяет, что оказался на территории России случайно, якобы ВС Украины ему удаленно отключили приборы. В Росгвардии и экспертном сообществе ему не верят. Почему слова украинского летчика вызывают сомнения и можно ли говорить о новой диверсионной тактике противника? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...

Зачем России учебник украинского языка

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом. Подробности...
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Человек должен победить машину в себе

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сохранение личности, по-видимому, будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем избавиться от автоматических мыслей, реакций и действий, с которыми в самом деле лучше справляется машина, и пробудить в себе творческое ядро. Подробности...
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Остатки Украины скормят Польше

Как наказать Финляндию за НАТО

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Теракт и убийство Татарского: главное

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Лето принесет Европе редчайшее природное бедствие

    Ученые предупреждают Европу о наступлении сильнейшей за сотни лет засухи
    Так теперь выглядят многие водоемы Европы
    		  
    6 апреля 2023, 17:05
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Владимир Добрынин

    Сельское хозяйство ЕС оказалось на пороге серьезного кризиса – и виной тому редчайшее природное явление. Предстоящее лето, утверждают климатологи, принесет такую засуху, которой не было последние пятьсот лет. Уже сейчас южные страны Европы вводят срочные меры по экономии водных ресурсов, а впереди их ждет нечто гораздо более худшее.

    Только жители Евросоюза порадовались, что закончилась зима, которая оказалась сравнительно теплой и потому позволила серьезно сэкономить на отоплении, как на горизонте замаячила беда. Европе грозит крутая засуха. Малое количество осадков, выпавшее в течение последних трех месяцев, уже привело к тому, что испанские, французские, итальянские газеты запестрели фотографиями испещренной глубокими трещинами земли и почти апокалиптическими метеопрогнозами.

    Каталония будет завозить воду морскими судами?

    Самая драматическая ситуация сегодня, пожалуй, в испанском регионе – Каталонии. После более чем двух лет почти без дождей властям пришлось резко ограничить использование воды, что затронуло около шести миллионов человек (общее население Каталонии – 7,5 млн), проживающих в 224 муниципалитетах, включая крупнейшие города автономии Барселону и Жирону. Созданные природой водоемы заполнены всего на 27%. Искусственные резервуары почти пусты.

    «Столь катастрофичного положения с обеспеченностью водой у нас не было с 1905 года, – сообщили корреспонденту La Razon в правительстве региона. – Уровень опасности, угрожающей населению, мы оцениваем на четыре балла по пятибалльной шкале».

    В частности, от засухи пострадали бассейны рек Тер и Льобрегат (они снабжают водой несколько районов Барселоны и Жироны, где сосредоточена основная масса каталонского населения) и водоносный горизонт Флувиа-Муга (Эмпорда). Власти вынуждены были объявить о сокращении на 40% объема воды, направляемой для использования в сельском хозяйстве, и на 15% – для промышленности. Орошение травы и цветов в парках и садах будет запрещено, а использование воды разрешается только для поддержания жизни деревьев, если это делается с помощью лейки, а не из шлангов. Кроме того, будет запрещено мытье улиц водой, пригодной для питья.

    Объявлено и о снижении норм потребления воды в быту: вместо 250 литров на человека допустимо теперь 230.

    Последние три года лето в автономии было «необычно высокотемпературным и чрезмерно сухим», отмечают здешние метеорологи. Надежды на то, что ситуация может выправиться, конечно, не умирают, но вероятность, что они сбудутся, близка к нулю. «Для преодоления засухи и ее возможных последствий нужно, чтобы ежедневно в течение четырех месяцев подряд наша земля получала не менее 50 литров осадков на каждый квадратный метр», – заявил глава каталонского правительства Пере Арагонес.

    Испанская радиостанция COPE в своих прогнозах не исключает, что пятая ступень опасности может быть достигнута – и тогда властям придется прибегнуть к жесткому нормированию подачи воды на сельхозугодья и промпредприятиям. Вплоть до отключения, как это было в 2008 году, когда воду приходилось в Каталонию доставлять морскими судами.

    Франция – страна пустых бассейнов и неполитых садов

    Беспрецедентная ситуация и во Франции: в некоторых департаментах на юге страны запретили поливать сады, парки, футбольные поля, грунтовые теннисные корты и даже наполнять бассейны. Дошло уже до того, что администрации некоторых городов перестали выдавать разрешения на строительство новых бассейнов.

    «В феврале-марте 2023 года только в столичном регионе страны дождя не было 32 дня подряд. Это самый продолжительный период отсутствия осадков за все время наблюдений, которые ведутся с 1959 года. А если вспомнить, что лето-2022 было чрезвычайно жарким, то становится понятно, что засуха во Франции началась уже сейчас, не дожидаясь июня. И перспективы восполнить водные запасы, чтобы наши фермеры не имели проблем – весьма призрачные», – пишет издание Le Grand Continent.

    «Европа и Средиземноморский регион столкнутся нынешним летом с засухой более сильной и разрушительной, чем это же явление годичной давности», – предупреждают специалисты работающей под эгидой ООН Межправительственной группы экспертов по изучению изменения климата. Их доклад был представлен в ходе недавно прошедшей в Нью-Йорке конференции по водным ресурсам.

    В условиях рекордного дефицита осадков в национальном масштабе президент Эммануэль Макрон призвал французов принять «план водяной трезвости» (в смысле трезвого, то есть взвешенного отношения к расходованию драгоценной влаги). Накануне зимы президент уже пользовался подобной терминологией, призывая французов экономить газ, призывая к соблюдению «энергетической трезвости», поскольку «период газового изобилия кончился». По данным метеорологов, не менее 80% объема подземных вод страны находятся ниже привычных уровней.

    Италия: на остров не по воде, а посуху

    В Италии несколько озер и водохранилищ на грани высыхания. Уровни в озерах По, Гарда, Маджоре, Изео ниже, чем во время летней засухи 2022 года. Изображение пути к Изола-ди-Сан-Бьяджо на озере Гарда стало вирусным, показывая, что теперь добраться до острова Кроликов посреди озера можно посуху. Метеорологи с тревогой взирают на вершины итальянских Альп: снега на них значительно меньше, чем в былые годы. Рассчитывать, что горные речки вновь наполнятся водой за счет сходящих лавин, не приходится.

    Даже такая нежаркая страна, как Австрия, бьет тревогу. Прошлым летом обмелело почти до нуля знаменитое озеро Цикзее. Надеждам, что зима восстановит запасы воды, сбыться было не суждено: снега выпало настолько мало, что даже не на всех горнолыжных курортах удалось проложить слаломные трассы.

    «В альпийском регионе снегопадов было вдвое меньше обычного. Это была сложная зима не только для центров зимних видов спорта. Это означает неблагоприятные исходные условия для весны и теплого времени года. Снег – это не что иное, как накопленные осадки», – объяснил исследователь климатической системы Клаус Хаслингер из австрийской метеорологической и климатической службы Geosphere.

    Что происходит?

    «Возможная причина установления в Европе долговременной полосы засух объясняется тем, что между Северной Африкой и Западной Европой в последние десять лет усилилась разница в атмосферном давлении. Из-за этого тепловые волны со стороны Сахары чаще стали идти в прямом северном направлении, двигаясь через Португалию и до Великобритании. Чем восточнее, тем слабее их влияние на климат», – пишут европейские исследователи в журнале Nature.

    Суховеи не достигают России, поэтому урожаям нашей страны ничего не угрожает. А вот страны Евросоюза попали в полосу раз за разом возникающих засух.

    И все же, полагают авторы, говорить о глобальной катастрофе пока нет смысла, а «локальные явления вполне укладываются в статистику чередования засух и дождливых лет». «Мы обнаружили, что недавние засухи (речь о 2003, 2015 и 2018 годах) находятся в рамках природной изменчивости и нет оснований относить их к категории беспрецедентных в контексте последнего тысячелетия, – следует из материалов Nature. – Хотя если взять более короткий отрезок времени, например, столетие, о рекордах говорить можно».

    Беспрецедентная зимняя засуха не только ухудшила пейзажи, но и принесла на весь континент предупреждения об угрозах продовольственной безопасности, предстоящей нехватке воды и даже о вероятном снижении производства энергии. По данным Технологического университета Граца в Австрии, с 2018 года в Европе началась сильная засуха, что привело к резкому снижению уровня грунтовых вод.

    По словам издания Infobae, «анализ последовательности засушливых и дождливых периодов показывает, что это лето может быть хуже, чем прошлогоднее, когда на континенте наблюдались такие засушливые периоды, которых не было 500 лет».

    Исследование, проведенное Европейской обсерваторией засухи, показывает, что на большей части территории Франции и Великобритании наблюдается дефицит почвенной влаги. Большая часть погодной карты Ирландии окрашена в красный цвет, что указывает на угрозу росту растительности. Спутниковые данные экспертов службы наблюдения Земли Copernicus ЕС подтверждают, что «на континенте чрезмерно сухо».

    Исследователь Андре Торети из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии сказал, что «учитывая текущую ситуацию и учитывая долгосрочные последствия засухи 2022 года, если в ближайшие недели не будет достаточно осадков, существует высокий риск потери урожая, а также негативное воздействие ситуации на производство энергии, речной транспорт и экосистемы».

    Что и говорить, Европу ждет очень трудное с точки зрения обеспечения продовольствием лето. Уже сегодня овощные прилавки супермаркетов Великобритании потеряли в насыщенности и разнообразии продукции, отмечает та же Infobae. Нехватка воды на посевных площадях обещает сильно сократить будущий урожай в Европе. Интересно, как тогда заговорят наши «партнеры» по зерновой сделке, препятствующие поставкам российского продовольствия?
     
     
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