Лето принесет Европе редчайшее природное бедствие

Ученые предупреждают Европу о наступлении сильнейшей за сотни лет засухи

Сельское хозяйство ЕС оказалось на пороге серьезного кризиса – и виной тому редчайшее природное явление. Предстоящее лето, утверждают климатологи, принесет такую засуху, которой не было последние пятьсот лет. Уже сейчас южные страны Европы вводят срочные меры по экономии водных ресурсов, а впереди их ждет нечто гораздо более худшее.

Только жители Евросоюза порадовались, что закончилась зима, которая оказалась сравнительно теплой и потому позволила серьезно сэкономить на отоплении, как на горизонте замаячила беда. Европе грозит крутая засуха. Малое количество осадков, выпавшее в течение последних трех месяцев, уже привело к тому, что испанские, французские, итальянские газеты запестрели фотографиями испещренной глубокими трещинами земли и почти апокалиптическими метеопрогнозами.

Каталония будет завозить воду морскими судами?

Самая драматическая ситуация сегодня, пожалуй, в испанском регионе – Каталонии. После более чем двух лет почти без дождей властям пришлось резко ограничить использование воды, что затронуло около шести миллионов человек (общее население Каталонии – 7,5 млн), проживающих в 224 муниципалитетах, включая крупнейшие города автономии Барселону и Жирону. Созданные природой водоемы заполнены всего на 27%. Искусственные резервуары почти пусты.

«Столь катастрофичного положения с обеспеченностью водой у нас не было с 1905 года, – сообщили корреспонденту La Razon в правительстве региона. – Уровень опасности, угрожающей населению, мы оцениваем на четыре балла по пятибалльной шкале».

В частности, от засухи пострадали бассейны рек Тер и Льобрегат (они снабжают водой несколько районов Барселоны и Жироны, где сосредоточена основная масса каталонского населения) и водоносный горизонт Флувиа-Муга (Эмпорда). Власти вынуждены были объявить о сокращении на 40% объема воды, направляемой для использования в сельском хозяйстве, и на 15% – для промышленности. Орошение травы и цветов в парках и садах будет запрещено, а использование воды разрешается только для поддержания жизни деревьев, если это делается с помощью лейки, а не из шлангов. Кроме того, будет запрещено мытье улиц водой, пригодной для питья.

Объявлено и о снижении норм потребления воды в быту: вместо 250 литров на человека допустимо теперь 230.

Последние три года лето в автономии было «необычно высокотемпературным и чрезмерно сухим», отмечают здешние метеорологи. Надежды на то, что ситуация может выправиться, конечно, не умирают, но вероятность, что они сбудутся, близка к нулю. «Для преодоления засухи и ее возможных последствий нужно, чтобы ежедневно в течение четырех месяцев подряд наша земля получала не менее 50 литров осадков на каждый квадратный метр», – заявил глава каталонского правительства Пере Арагонес.

Испанская радиостанция COPE в своих прогнозах не исключает, что пятая ступень опасности может быть достигнута – и тогда властям придется прибегнуть к жесткому нормированию подачи воды на сельхозугодья и промпредприятиям. Вплоть до отключения, как это было в 2008 году, когда воду приходилось в Каталонию доставлять морскими судами.

Франция – страна пустых бассейнов и неполитых садов

Беспрецедентная ситуация и во Франции: в некоторых департаментах на юге страны запретили поливать сады, парки, футбольные поля, грунтовые теннисные корты и даже наполнять бассейны. Дошло уже до того, что администрации некоторых городов перестали выдавать разрешения на строительство новых бассейнов.

«В феврале-марте 2023 года только в столичном регионе страны дождя не было 32 дня подряд. Это самый продолжительный период отсутствия осадков за все время наблюдений, которые ведутся с 1959 года. А если вспомнить, что лето-2022 было чрезвычайно жарким, то становится понятно, что засуха во Франции началась уже сейчас, не дожидаясь июня. И перспективы восполнить водные запасы, чтобы наши фермеры не имели проблем – весьма призрачные», – пишет издание Le Grand Continent.

На эту тему

«Европа и Средиземноморский регион столкнутся нынешним летом с засухой более сильной и разрушительной, чем это же явление годичной давности», – предупреждают специалисты работающей под эгидой ООН Межправительственной группы экспертов по изучению изменения климата. Их доклад был представлен в ходе недавно прошедшей в Нью-Йорке конференции по водным ресурсам.

В условиях рекордного дефицита осадков в национальном масштабе президент Эммануэль Макрон призвал французов принять «план водяной трезвости» (в смысле трезвого, то есть взвешенного отношения к расходованию драгоценной влаги). Накануне зимы президент уже пользовался подобной терминологией, призывая французов экономить газ, призывая к соблюдению «энергетической трезвости», поскольку «период газового изобилия кончился». По данным метеорологов, не менее 80% объема подземных вод страны находятся ниже привычных уровней.

Италия: на остров не по воде, а посуху

В Италии несколько озер и водохранилищ на грани высыхания. Уровни в озерах По, Гарда, Маджоре, Изео ниже, чем во время летней засухи 2022 года. Изображение пути к Изола-ди-Сан-Бьяджо на озере Гарда стало вирусным, показывая, что теперь добраться до острова Кроликов посреди озера можно посуху. Метеорологи с тревогой взирают на вершины итальянских Альп: снега на них значительно меньше, чем в былые годы. Рассчитывать, что горные речки вновь наполнятся водой за счет сходящих лавин, не приходится.

Даже такая нежаркая страна, как Австрия, бьет тревогу. Прошлым летом обмелело почти до нуля знаменитое озеро Цикзее. Надеждам, что зима восстановит запасы воды, сбыться было не суждено: снега выпало настолько мало, что даже не на всех горнолыжных курортах удалось проложить слаломные трассы.

«В альпийском регионе снегопадов было вдвое меньше обычного. Это была сложная зима не только для центров зимних видов спорта. Это означает неблагоприятные исходные условия для весны и теплого времени года. Снег – это не что иное, как накопленные осадки», – объяснил исследователь климатической системы Клаус Хаслингер из австрийской метеорологической и климатической службы Geosphere.

Что происходит?

«Возможная причина установления в Европе долговременной полосы засух объясняется тем, что между Северной Африкой и Западной Европой в последние десять лет усилилась разница в атмосферном давлении. Из-за этого тепловые волны со стороны Сахары чаще стали идти в прямом северном направлении, двигаясь через Португалию и до Великобритании. Чем восточнее, тем слабее их влияние на климат», – пишут европейские исследователи в журнале Nature.

Суховеи не достигают России, поэтому урожаям нашей страны ничего не угрожает. А вот страны Евросоюза попали в полосу раз за разом возникающих засух.

И все же, полагают авторы, говорить о глобальной катастрофе пока нет смысла, а «локальные явления вполне укладываются в статистику чередования засух и дождливых лет». «Мы обнаружили, что недавние засухи (речь о 2003, 2015 и 2018 годах) находятся в рамках природной изменчивости и нет оснований относить их к категории беспрецедентных в контексте последнего тысячелетия, – следует из материалов Nature. – Хотя если взять более короткий отрезок времени, например, столетие, о рекордах говорить можно».

Беспрецедентная зимняя засуха не только ухудшила пейзажи, но и принесла на весь континент предупреждения об угрозах продовольственной безопасности, предстоящей нехватке воды и даже о вероятном снижении производства энергии. По данным Технологического университета Граца в Австрии, с 2018 года в Европе началась сильная засуха, что привело к резкому снижению уровня грунтовых вод.

По словам издания Infobae, «анализ последовательности засушливых и дождливых периодов показывает, что это лето может быть хуже, чем прошлогоднее, когда на континенте наблюдались такие засушливые периоды, которых не было 500 лет».

Исследование, проведенное Европейской обсерваторией засухи, показывает, что на большей части территории Франции и Великобритании наблюдается дефицит почвенной влаги. Большая часть погодной карты Ирландии окрашена в красный цвет, что указывает на угрозу росту растительности. Спутниковые данные экспертов службы наблюдения Земли Copernicus ЕС подтверждают, что «на континенте чрезмерно сухо».

Исследователь Андре Торети из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии сказал, что «учитывая текущую ситуацию и учитывая долгосрочные последствия засухи 2022 года, если в ближайшие недели не будет достаточно осадков, существует высокий риск потери урожая, а также негативное воздействие ситуации на производство энергии, речной транспорт и экосистемы».

Что и говорить, Европу ждет очень трудное с точки зрения обеспечения продовольствием лето. Уже сегодня овощные прилавки супермаркетов Великобритании потеряли в насыщенности и разнообразии продукции, отмечает та же Infobae. Нехватка воды на посевных площадях обещает сильно сократить будущий урожай в Европе. Интересно, как тогда заговорят наши «партнеры» по зерновой сделке, препятствующие поставкам российского продовольствия?