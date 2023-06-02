Молодые таланты поделились успехами и дали советы ровесникам на марафоне Общества «Знание»

Двухдневный просветительский марафон «День детства со Знанием» прошел на ВДНХ в рамках фестиваля Движения первых. В мультимедийной студии 1–2 июня победители международных и российских олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований говорили о любви к своему делу, силе воли и раскрытии потенциала в детском возрасте.

Марафон Российского общества «Знание» и активности РДДМ в первые два дня лета на ВДНХ приурочены к Международному дню защиты детей.



«Как не упустить возможности? Пробовать, действовать. Потому что если просто смотреть на эти возможности, то они, конечно, будут проходить мимо тебя. Вот я считаю, что рецепт очень простой: первое – мечтайте, смело мечтайте, потому что в жизни нет ничего невозможного. Все ограничения – это ограничения в нашей собственной голове. Мы сами себя пугаем и говорим – это страшно, это, наверно, не получится, этого же никто не делал. Но все, что когда-то было сделано, до этого никто не делал. А потом нашелся человек, который сказал: «А я попробую». И у него получилось. Поэтому мечтайте и действуйте для того, чтобы реализовать свою мечту. Тогда у вас все обязательно получится», – обратился к детям и молодежи первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В конце первого дня работы просветительского марафона на ВДНХ состоялся батл юных лекторов. Шестеро московских школьников и студентов СПО публично выступили с пятиминутными лекциями на тему «Наука с детства». После этого представители экспертной комиссии, в которую вошли победители 1-го и 2-го сезонов «Лиги лекторов», дали им профессиональную оценку и вручили памятные подарки от Общества «Знание». В качестве награды для победителей – возможность принять участие сразу во втором туре «Школьной Лиги Лекторов» – Всероссийском конкурсе Российского общества «Знание» – в следующем сезоне.

В перерывах между выступлениями спикеров впервые к работе студии подключилась молодежная дирекция Общества «Знание». Были предложены новые просветительские форматы, фильмы и студийные шоу для молодого поколения, идеи по работе Российского общества «Знание» на фестивале Российского движения детей и молодежи в 2024 году.

На главной сцене Фестиваля Движения Первых министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил победителя Всероссийского конкурса «Школьная Лига Лекторов» Российского общества «Знание» десятиклассника из Кемерова Егора Семенова и объявил его своим советником на общественных началах по вопросам просветительской деятельности.