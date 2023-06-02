Льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса решили запустить в ДНР и ЛНР

Мишустин поручил запустить льготную кредитную программу в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Кредиты будут выдаваться по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальный размер займа составит 50 млн рублей. Взять льготный кредит предприниматели смогут до конца 2025 года. Кредиты будут выдаваться под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении на сайте кабмина.



Всего планируется выдать кредиты на 10 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей планируется предоставить заемщикам уже в 2023 году. Финансироваться программа ведется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Одновременно Мишустин подписал документ, согласно которому граждане, зарегистрированные по месту жительства в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах.

Теперь такие граждане могут рассчитывать на помощь центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда. В частности, им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть направлены на переобучение.