НАТО обучило свыше 25 тыс. украинских военных за время российской СВО

В Совфеде оценили разработку в НАТО сценария прямого столкновения с Россией

Сенатор Долгов: Россия должна подготовить пакет ответных мер на планы НАТО

Мы не должны оставлять без внимания информацию о подготовке НАТО проекта прямого столкновения с Россией. Наша страна должна заранее подготовить комплексный ответ на случай такого исхода событий. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ.

«Разработка НАТО сценариев столкновения с Россией, к сожалению, была ожидаемой. Тот факт, что информация об их создании утекла в Сеть, выглядит подозрительным. Вероятно, мы имеем дело с очередной попыткой западных стран запугать нашу страну. Думаю, информация такого рода просто так в СМИ не появляется», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Вашингтон и Брюссель планомерно подталкивают весь мир к опаснейшей черте. Фактически силами США планета откатилась к временам холодной войны, когда подобные планы столкновения с потенциальным противником рассматривались как нечто важное и необходимое. То, что западные страны делают сегодня на Украине, достаточно хорошо описывается выражением «играют с огнем», – отмечает собеседник.

«Подобные действия не должны оставаться без ответа. России необходимо провести тщательный анализ ситуации, оценить, насколько подобные планы НАТО могут угрожать безопасности нашей страны. Только после этого мы сможем принять адекватные меры. В первую очередь нам стоит уделять больше внимания нуждам оборонной промышленности», – подчеркивает сенатор.

«Уже сейчас в России ведется крайне серьезная работа по наращиванию мощностей в данной сфере. От этого напрямую зависит военный потенциал РФ, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя. Важно, чтобы в США видели нашу готовность дать соразмерный ответ на реализацию их милитаристских планов», – отмечает Долгов.

«Кроме того, нельзя забывать и про планомерную работу по улучшению экономики РФ. Президент придает данному направлению крайне большое значение. Действительно, сильная военная держава обязана иметь стабильную финансовую систему. То, как Россия выдержала санкционное давление США и ЕС, говорит о том, что мы на верном пути», – акцентирует собеседник.

«Отмечу, что в текущей ситуации необходимо пересматривать и те соглашения, которые были достигнуты с западными странами после 1990-х годов. Так, мы уже денонсировали ДОВСЕ, приостановили членство в СНВ-3. Западные страны в открытую говорят о том, что ведут войну против России. В связи с этим важно регулярно показывать Вашингтону, что мы готовы идти на ответные меры», – считает сенатор.

«Таким образом, ответ западным странам на разработку каких-либо военных планов в отношении России должен быть комплексным. Здесь нельзя обходиться полумерами. Конфликт на Украине должен окончиться победой РФ. Это также станет демонстрацией Вашингтону нашей силы и мощи», – резюмирует Долгов.

Ранее стало известно, что в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов. Об этом сообщает обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис. По его сведениям, членам альянса предложат одобрить стратегию на саммите организации в Вильнюсе.

Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.

В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.

Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.