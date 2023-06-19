Депутат: Ради прибыли Google готов нарушить законы любой страны

В Госдуме спрогнозировали итоги расследования антимонопольного регулятора Турции в отношении Google

Google все время говорит о принципах объективности своей политики, при этом в разных странах мира к компании регулярно возникают претензии. Это доказывает, что корпорация игнорирует нормы законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее антимонопольный регулятор Турции начал расследование против Google.

«У руководства Google нет таких внутренних ограничителей, как совесть, тактичность или этика. В погоне за дополнительной долей рынка компания настолько нарушает конституционные и общественные нормы, насколько им это позволяют власти того или иного государства. При этом их риторика о якобы принципах объективности корпорации, о релевантности поисковой выдачи существует лишь параллельно реальности», – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Все это приводит к регулярному возникновению антимонопольных претензий к Google и к компании Alphabet (холдинг, в который входит Google). Например, они касаются использования доминирующего положения на рынке. Если же говорить о Турции, я думаю, на Alphabet наложат оборотный штраф, а также принудят компанию исполнять турецкое законодательство», – прогнозирует депутат.

«Проблема в том, что у Турции, как и у подавляющего большинства стран мира, нет своих альтернатив Google. Поэтому для корпорации циничное ущемление прав пользователей – это норма жизни. Кстати, Россия в данном случае выгодно отличается от той же Турции. Мы легко можем отказаться от продуктов американских ИТ-гигантов, следующих политической воле США, в пользу своих», – подчеркнул парламентарий.

В понедельник стало известно, что Агентство по конкуренции Турции начало расследование в отношении Alphabet Inc. – холдинговой компании, управляющей Google Inc. Базирующаяся в калифорнийском городке Маунтин-Вью организация обвиняется в нарушении турецкого закона, касающегося деятельности по онлайн-рекламе и услуг рекламных технологий.

При этом в России Google нередко штрафуется за несоблюдение российского законодательства. Так, ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию на 3 млн рублей за отказ удалить видеозаписи с запрещенной информацией – ролики с пропагандой ЛГБТ, а также видео, дискредитирующие Вооруженные силы России.

В апреле стало известно, что Евросоюз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



Такие шаги ЕС доказывают, что регулирование деятельности ИТ-гигантов – это общемировой курс, на который Россия ступила раньше Европы, объяснял газете ВЗГЛЯД Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.