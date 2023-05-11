Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещенных роликов

В Тбилиси предсказали «вопли руководства Украины» из-за решения Путина отменить визы для граждан Грузии

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе предположил нормальное отношение жителей Грузии к решению президента России Владимира Путина отменить визы и возобновить полеты, но также предсказал крайне негативную реакцию на это властей Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В России живут и работают сотни тысяч выходцев из Грузии, которые воспримут эти решения адекватно, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – И для тех в Грузии, кто имеют родных и близких в России, в гуманитарном плане это очень хорошо».

Он также напомнил, что российский рынок важен для Грузии, а Грузия – популярное туристическое направление для россиян.

Что касается возможной негативной реакции, Петрэ Мамарадзе предположил «вопли руководства Украины».

«Я принципиально разделяю народ Украины и его руководство, – отметил эксперт. – Уверен, что часть украинской политической элиты взвоет и обвинит Грузию в «пророссийской ориентации», но надо реагировать на это спокойно».

Также, по словам аналитика, радикальная грузинская оппозиция – саакашвилевское «Единое национальное движение» и их лоббисты в Европарламенте «будут кричать об угрозе национальной безопасности Грузии» и о «пророссийском правительстве «Грузинской мечты».

«На деле же именно во время правления экс-президента Михаила Саакашвили российские танки появились в тридцати километрах от столицы Грузии Тбилиси, где находятся и по сей день, а стратегические объекты экономики оказались в руках России», – сказал он.

По его словам, «рациональные западные руководители воспримут решения об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении полетов без особых эмоций».

«Примечательно, что КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии и России был отремонтирован и усовершенствован в свое время на миллионы долларов американских налогоплательщиков», – отметил эксперт.

Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены. Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. При этом для россиян в Грузии и ранее действовал безвизовый режим.

В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Позднее МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

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