В Российском союзе ветеранов поддержали предоставление статуса «инвалид боевых действий» участникам СВО

В Российском союзе ветеранов состоялось совещание об установлении статуса «инвалид боевых действий» для участников специальной военной операции. На совещании выступили председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и член Наблюдательного совета фонда, Герой России Алексей Романов.

Во вступительном слове Романов рассказал о положительном опыте взаимодействия фонда «Защитники Отечества» с депутатами и сенаторами в вопросах внесения изменений в законодательство, а также обозначил важные вопросы, требующие решения в рамках деятельности фонда.

Цивилева рассказала о проблеме установления статуса «инвалид боевых действий» и предлагаемых поправках в законодательство.

«Одна из важнейших задач сегодня – необходимость наладить оперативный процесс получения статуса инвалида боевых действий ветеранами СВО, получивших ранения, приведшие к инвалидности. Мы регулярно с командой фонда посещаем госпитали и видим, что это является проблемой. Несмотря на внесенные изменения в федеральный закон «О ветеранах», в настоящее время полномочий у военно-врачебных комиссий для проведения соответствующей экспертизы в отношении новых категорий инвалидов нет, так как они не являются военнослужащими и в этой связи не могут получить соответствующую справку от командира воинской части», – подчеркнула Цивилева.

Также на совещании выступил представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции, доброволец Владислав Ефремов. В результате полученного ранения в зоне СВО он потерял ногу, но смог получить инвалидность только на основании общего заболевания, так как у военно-врачебной комиссии не было полномочий выносить решения о статусе инвалида войны. По причине отсутствия этого статуса ему не смогли оказать необходимую медицинскую реабилитацию в госпитале. Ефремов подчеркнул, что таких случаев много, поэтому внести соответствующие изменения в закон очень важно, чтобы ветераны смогли получить все необходимые меры поддержки.

По итогам совещания депутаты и сенаторы единогласно поддержали предложенные инициативы и выразили готовность включиться в работу по оказанию дополнительной поддержки для новых категорий инвалидов.