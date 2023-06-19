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Украинский военный рассказал о своей сдаче в плен
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Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Пеня рассказал, как сдавался в российский плен.
«У меня было психологически такое состояние, что было пофиг – мины, не мины... было все равно», – сказал солдат ВСУ, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.
Российские военные на своих позициях сделали два выстрела в воздух. Пеня заявил о своем намерении сдаться. По словам украинца, в плену с ним нормально обращаются и хорошо кормят. Пеня пояснил, что сдался в плен, так как не видит смысла воевать с Россией. Военный ВСУ также отметил низкое моральное состояние в своем подразделении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.
Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.
«Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».
Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.
Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Джип с чиновниками из Запорожской области взорвался в Крыму
МВД: Внедорожник с чиновниками из Запорожской области врезался в дорожное ограждение и взорвался
Под Симферополем Toyota Land Cruiser, в котором находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник, врезался в дорожное ограждение и загорелся, сообщили в управлении МВД по Крыму.
По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением, врезался в ограду, после чего в Toyota Land Cruiser взорвался газовый баллон, три пассажира получили сильные ожоги, пишет «Коммерсант».
Владимир Епифанов выдвигается кандидатом в депутаты от «Единой России» в Запорожской области.
Ранее ФСБ задержала подозреваемую в подготовке терактов против руководителей Запорожской области.
Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев
Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого
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В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.
И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.
По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье и Херсоне
В Одессе прогремели взрывы, также взрывы были слышны в Запорожье и Херсоне, которые удерживаются вооруженными силами Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучала в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска, передает РИА «Новости».
Позднее сирены прозвучали в Харьковской области. В 03.17 мск предупреждения были отменены, передает ТАСС.
Накануне мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге. Военный аналитик Михаил Онуфриенко указывал, что Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника.
Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
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В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.
Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.
Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.
Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.
До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
Командир российских морпехов пристыдил ВСУ за брошенного сослуживца
Командир российских морпехов Курбанов пристыдил ВСУ за брошенного ими сослуживца около Новодонецкого
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Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого.
Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей.
Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.
Сдавшийся в плен военнослужащий 37-й одесской бригады призвал своих «бывших коллег» думать, что они делают.
Ранее Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов сообщил, что в районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины.
Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении
Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении
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Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
«На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт.
«В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов.
«Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник.
«На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт.
«Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов.
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации.
В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Британская пресса узнала о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко
Sunday Times заявила о подготовке в Польше белорусских боевиков для свержения Лукашенко
В Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили британские СМИ.
Бывшие сотрудники белорусских спецслужб ведут специальное обучение в центрах подготовки в Познани. В нем участвует несколько сотен граждан Белоруссии. Боевик с позывным «Дедушка» заявил, что была попытка «идти мирным путем», но «государство никогда не обретает свою свободу без крови», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме в Минске. Sunday Times пишет, что ответственность взяла на себя организация BYPOL, созданная бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Москва заявила о попытках войск Украины прощупать границу с Белоруссией
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Значительные контингенты Вооруженных сил Украины размещены вдоль границы с Белоруссией, периодически они пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Украинская армия разместила значительные контингенты у белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать … обороноспособность Союзного государства», – сказал Полищук, передает ТАСС.
Он напомнил, что на этом фоне в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск, которые минимизируют риски проникновения диверсантов.
Полищук также выразил надежду, что Киеву и его западным кураторам «хватит здравого смысла» не идти на военные авантюры, последствия которых могут оказаться очень серьезными.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды.
Пекин заявил о низшей точке в отношениях Китая и США
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. По итогам переговоров, Блинкин и Цинь Ган дали оценки отношениям между двумя странами.
В госдепе переговоры назвали откровенными, предметными и конструктивными, передает РИА «Новости».
Кроме того, Блинкен указал Цинь Гану на важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.
Он также пригласил китайского министра в Вашингтон для продолжения диалога, подчеркнув, что США продолжат защищать свои интересы и ценности.
В свою очередь Цинь Ган указал на то, что два государства находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, но это не отвечает интересам ни США, ни КНР.
Он также отметил, что Китай придерживается построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США.
Военкоры показали трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
Военкоры показали оставленную ВСУ трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
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«Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.
«Еще одной очень горячей точкой на стыке ДНР и Запорожской области является поселок Новодонецкое. Здесь бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи отражают атаки больших сил врага на натовской технике, включая французские колесные танки», – сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Авторы канала опубликовали кадры того, как после боя российские военные осматривают трофеи на окраинах Новодонецкого. В частности, в руки российских сил попали более 50 единиц вражеской техники, преимущественно Североатлантического альянса. Кроме того, рядом с некоторой техникой обнаружена подробная инструкция по эксплуатации боевых машин.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Польская туристка пожаловалась на «захват» русскими района в турецкой Аланье
Польская туристка осталась недовольна засильем россиян и русской речью в турецкой Аланье
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Жительница Польши по имени Малгожата осталась недовольна посещением района Махмутлар в турецкой Аланье, который, по ее словам, «захватили русские».
Женщина посетила Турцию в мае и решила съездить в район Аланьи под названием Махмутлар, но была удивлена, что на деле он оказался «маленькой Москвой». По словам Малгожаты, вывески в этом районе в основном на кириллице, а на базаре все разговаривают на русском языке, сообщает портал Onet, опубликовавший письмо туристки.
«Везде я слышала «девушка», «привет» и другие слова, которые я совершенно не понимала. … Я отвечала по-английски, что я не из России, но, похоже, они не верили», – возмутилась туристка, передает РИА «Новости».
Девушка также сообщила, что Махмутлар, по словам местного риелтора, «захватили русские». Это, по мнению Малгожаты, оттолкнет из этого района любого поляка.
В итоге Малгожата задумалась, удастся ли сохранить побережью республики «турецкость» или скоро туристы будут прилетать «на отдых в Российскую империю».