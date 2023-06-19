Си Цзиньпи выразил надежду на стабилизацию отношений Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин надеется, что визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена внесет положительный вклад в стабилизацию отношений двух стран, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Си Цзиньпин подчеркнул, что взаимодействие между Пекином и Вашингтоном всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности, передает ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что США займут прагматичную и рациональную позицию в отношении Китая.

При этом, по словам Си Цзиньпина, Пекин четко обозначил Госдепу США свою позицию по вопросам, которые обсуждались в ходе визита Блинкена.

Глава канцелярии Ван И и член Госсовета Цинь Ган назвали встречу с Блинкеном искренней и глубокой.

Ранее американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, почему нормализация отношений Китая и США практически невозможна.