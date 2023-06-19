Британская пресса узнала о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко

Путин предположил, где может находиться Залужный

Путин: Залужный может находиться за границей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».

Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.

Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.