Путин: Для работы с бойцами нужны гражданские специалисты, психологи и историки

Президент России Владимир Путин считает необходимым привлечение гражданских специалистов к работе с военнослужащими.

Об этом он заявил в закрытой части общения с военкорами, фрагменты которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос об улучшении работы «политруков», глава государства отметил, что постоянно говорит на эту тему с коллегами из Минобороны. «Привлекать – я бы не стеснялся – гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят. Психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело. Это влияет», – приводит его слова ТАСС.

В пример он привел режиссера, народного артиста России Владимира Бортко. «Вот Бортко послушаешь… Из Питера он выступает. Я сам заслушался <…> Я все знаю, о чем он говорит. Но как он излагает? Достоверно, доходчиво и убедительно! И вот такие нужны воспитатели», – отметил президент.

В ответ на вопрос про недовольство женщин долгим отсутствием мужей глава государства также обратил внимание, что «надо работать с людьми». «Если чего-то как-то непонятно, какие-то вопросы возникают – надо обязательно с людьми работать», – убежден он. Обращаясь к участникам встречи, Путин добавил: «Вы мне просто скажите, где и что происходит».

Кроме того, российский лидер поручил подумать над систематизацией сбора новых идей по СВО.