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Путин: Частные интересы в информационной работе не должны становиться выше государственных
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Президент России Владимир Путин заявил, что информационная работа является одним из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше, это прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия1», где были показаны кадры общения главы государства с военкорами.
«Информационная работа - один из самых важных боевых участков. И поэтому лучше вот как Андрей сейчас или вот как Максим... Мы встречаемся, вы мне говорите и вы, наверное, видите, что я стараюсь это реализовать… Я буду это делать. Но в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что российские власти стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников.
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
Путин предположил, где может находиться Залужный
Путин: Залужный может находиться за границей
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.
Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа
Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.
Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.
В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине
Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине
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В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости».
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована».
Путин: Россия вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни
Российская сторона легально вывозила детей с украинской территории, и она никогда не была против их воссоединения с семьями, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки.
Россия вывозила детей с украинской территории абсолютно легально, и никогда не выступала против их воссоединения с семьями, заявил глава российского государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что детей вывозили из зоны конфликта, спасая их жизни.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».
Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».
В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.
Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Путин заявил, что продовольственный кризис обоснован не СВО, а действиями Запада
Кризис на рынке продовольствия в мире появился не из-за спецоперации на украинской территории, а из-за действий стран Запада, сказал президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки.
Кризис мирового продовольственного рынка не является следствием СВО, он начал складываться до ситуации на Украине, сказал глава российского государства, передает ТАСС.
«И возник он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», – подчеркнул Путин.
В конце мая ООН сообщала, что нехватка продовольствия усилится «в масштабах и остроте» в 18 очагах голода, которые включают в себя 22 страны.
Путин: Запад обманул нуждающиеся страны Африки в зерновой сделке
Продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки.
«Эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. 31,7 млн тонн вывезено [с украинской территории], а только 3% ушло в нуждающиеся страны Африки. Это разве не обман?» – цитирует Путина ТАСС.
Он уточнил, что таковы показатели вывоза из украинских портов на 15 июня. Всего лишь 976 тыс. тонн из вывезенного попало в нуждающиеся страны Африканского континента: Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что зерновая сделка не работает.
Путин: Россия готова к справедливому конструктивному диалогу с теми, кто хочет установить мир
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Российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости, сказал президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса.
«Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что всестороннее развитие связей со странами африканского континента – приоритет внешней политики России. Москва последовательно выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений с африканскими государствами и основным региональным объединением – Африканским союзом – на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.
«Хочу особо подчеркнуть, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов, формирования более справедливой модели международных отношений», – отметил глава государства.
Напомним, в субботу в Петербурге стартовали переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
Представители стран Африки начали собираться в Константиновском дворце на переговоры с Путиным по Украине
В Константиновском дворце в Петербурге начали собираться представители семи африканских стран, там у них запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского вопроса.
В миротворческую миссию вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль и ЮАР – Сирил Рамафоса, премьер Египта Мустафа Мадбули, передает ТАСС.
Также на встречу прибыли спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.
До этого группа посетила Киев, где прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинская сторона в ходе встречи делегации из Африки провалила весь визит.
Сенатор: Встреча с Путиным показала, что Африка просыпается
Сенатор Долгов: Африка всерьез намерена внести вклад в урегулирование на Украине
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Африка пытается быть полезной при урегулировании конфликта на Украине. Более того, континент заботится о глобальной безопасности и мировом продовольственном рынке. Западным странам это не нравится, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.
«Африканская мирная инициатива продиктована заботой о глобальной безопасности, а также о мировом продовольственном рынке. Континент всерьез намерен внести свой вклад в урегулировании конфликта», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Не сомневаюсь в том, что намерения Африки совершенно искренни. Они действительно пытаются быть полезными в этом вопросе. Однако придется признать, что ни о каком мирном урегулировании пока говорить не приходится, поскольку это попросту не нужно Вашингтону, который полностью диктует политику Украине», – замечает собеседник.
«Из заявлений Столтенберга понятно, что на Западе не готовы останавливаться. В их понимании «справедливые мир» – это мир без России. И до тех пор, пока из США не поступит четкого приказа о дипломатическом урегулировании, ситуация не сдвинется с мертвой точки», – полагает сенатор.
Заключая, Долгов отметил, что встреча африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается». «Они больше не хотят быть зоной монопольного западного влияния», – резюмировал парламентарий.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
Песков сообщил о завершении переговоров Путина с лидерами Африки
В Петербурге завершились переговоры президента Владимира Путина с представителями стран Африки, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Переговоры закончились, сказал Песков ТАСС.
Отмечается, что беседа длилась более трех часов. По словам представителя Кремля, встреча началась с неформального общения, оно было долгим и оживленным.
Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
Состоялась встреча Путина с президентом ЮАР
После переговоров с лидерами Африки у Путина состоялась отдельная встреча с президентом ЮАР
По окончании переговоров с главами делегаций африканских государств состоялась отдельная встреча президента России Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил Рамафосу за визит в Россию «с благородной миссией», отметив, что удалось обсудить «очень многие, основные во всяком случае, аспекты, проблемы, связанные с кризисом» вокруг Украины. Однако, как отметил Путин, «есть возможность еще несколько слов сказать по двусторонним отношениям, а также по взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе БРИКС», сообщается на сайте Кремля.
Рамафоса подчеркнул, что для миссии африканских лидеров «было важно услышать» Путина. Он заявил, что представителям миротворческой миссии стран Африки удалось «получить все подробные объяснения и понять ситуацию». Рамафоса поблагодарил Путина «за открытость разговора».
Напомним, Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.
Путин начал переговоры с представителями стран Африки
В Петербурге стартовали переговоры президента России Владимира Путина с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
Встреча началась в Константиновском дворце в Стрельне, по итогам переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров расскажет о прошедшем обсуждении, передает ТАСС.
Напомним, в состав делегации стран Африки вошли президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Египта Мустафа Мадбули, спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.