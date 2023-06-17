Львова-Белова представила на ПМЭФ Стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних

Институт уполномоченных разработал первую версию Стандарта ответственного трудоустройства несовершеннолетних, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе ПМЭФ.

Львова-Белова провела сессию на форуме, посвященную подростковой занятости. Мероприятие организовано детским омбудсменом совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, сообщается на сайте омбудсмена.

В эпоху вызовов и трансформаций рынка труда раннее включение подростков в стратегически важные отрасли – значительный ресурс для обеспечения устойчивости и социально-экономического развития страны, указала она.

Институт уполномоченных по правам ребенка инициирует и реализует проекты, направленные на развитие сферы трудовой занятости подростков.

По словам Львовой-Беловой, от несовершеннолетних все чаще поступает запрос о помощи в поиске интересных вакансий и об упрощении процедуры трудоустройства.

«С этого года институт уполномоченных по правам ребенка более активно занимается вопросом содействия трудоустройству подростков. Сейчас мы прорабатываем детали нашего пилотного проекта по сопровождаемому трудоустройству, к которому подключились шесть регионов», – сказала детский омбудсмен.

Кроме того, институт уполномоченных разработал первую версию Стандарта ответственного трудоустройства несовершеннолетних, с помощью которого планируется популяризировать среди работодателей ответственное отношение к трудоустройству несовершеннолетних и дать работодателям инструмент для самооценки и аудита.

Стандарт содержит пять базовых критериев – информированность, законность, соблюдение правил безопасности и норм морали, баланс между учебой и работой, наставничество и сопровождение.

Он также включает пять дополнительных критериев: профориентация, индивидуальный подход и инклюзивность, взаимодействие с законными представителями, конструктивная обратная связь и «счастливый билет» (премирование, награждение).

«Приглашаем работодателей присоединиться к стандарту ответственного трудоустройства несовершеннолетних, привести к нему свою практику. Организация, которая следует стандарту и прошла добровольную аттестацию института уполномоченных, получит публичное признание и усилит свой имидж социально ответственного работодателя. Мы говорим о разных организациях – это бизнес-структуры, государственный и некоммерческий сектор», – заявила уполномоченный.