Киев получил предложение от африканских лидеров Минздрав анонсировал медосмотр 1 млн человек в новых регионах России 16 июня 2023, 21:45 В новых российских регионах за 12 месяцев планируется провести медицинский осмотр примерно 1 млн человек, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на полях ПМЭФ. На данный момент начата диспансеризация взрослого населения в новых регионах России, сказал министр, сообщается в Telegram-канале ведомства. «Диспансеризация уже идет в поликлиниках. Наиболее активна Запорожская область: там уже более 30 тыс. пациентов прошли профилактические осмотры. Сейчас параллельно с Минпромторгом и Росздравнадзором прорабатываются технические решения, чтобы укрепить материально-техническую базу. Также мы дорабатываем медицинские комплексы, которые использовались для осмотров детей», – сказал Мурашко. Министр также отметил, что Минздравом эвакуированы из медицинских организаций с подтопленных территорий из зоны Каховской ГЭС 95 человек, есть достаточно свободный коечный фонд – 207 коек. Есть возможность развернуть еще 130. «Сейчас в зоне потопления задействованы восемь бригад скорой медицинской помощи, дополнительно в режиме готовности у нас еще 29 бригад. По линии Центра медицины катастроф Минздрава России задействовано 28 специалистов», – сказал он. Уточняется, что в регион дополнительно направлены специалисты ФМБА, работает Роспотребнадзор; организована работа медицинских бригад пунктов временного размещения; начата вакцинация населения от вирусного гепатита, дизентерии, других инфекций, которые потенциально могут распространяться в связи с техногенными факторами. ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой

Фото: Ashley Chan/Reuters

Текст: Вера Басилая

Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР. Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС. Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые. Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ 16 июня 2023, 02:22 Текст: Вера Басилая

Успеху контрнаступления украинской армии помешала «стальная стена», заявил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк. Американский военный отметил, что Украина потеряла за неделю безрезультативно 7 тыс. убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, уничтожены танки Leopard и Bradley, которые повсюду валяются обугленные. Блэк считает бесчеловечным требовать от Украины воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости». Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники. Новости СМИ2 На Украине прокомментировали сообщения о ранении Буданова Представитель ГУР Юсов: С главой украинской разведки Будановым все в порядке

Фото: president.gov.ua

Текст: Вера Басилая

С главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов, заявил представитель украинского ведомства Андрей Юсов. Украинское издание «Страна.ua» приводит комментарий Юсова, который утверждает, что у Буданова все отлично, «прекрасное здоровье, хороший аппетит». По его словам, он разговаривал с главой ГУР «10 минут назад», и отметил, что у того «много планов и очень мало свободного времени». Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, в тяжелом состоянии. В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова. Рогов: МАГАТЭ играет в разведчиков для ВСУ Рогов рассказал об итогах визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: IAEA/Reuters

Текст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси занимает проукраинскую позицию. Его не интересуют реальные факты, о которых пытается рассказать российская сторона. В результате сложившаяся ситуация позволяет ВСУ пойти в наступление на ЗАЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Визит Гросси не принесет положительных результатов. МАГАТЭ сложно назвать нейтральным актором. Напомню, что ротация инспекторов на АЭС должна была произойти еще в конце мая, но этот процесс саботировался как самой организацией, так и западными государствами. Фактически они сознательно создают условия для снижения уровня безопасности на ЗАЭС», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сам Гросси неоднократно прибегал к антироссийским высказываниям. В частности, за несколько дней до визита он заявил, что тяжелого оружия на станции обнаружено не было, однако это якобы не говорит о его полном отсутствии. Кроме того, ему предоставлялись доказательства обстрелов со стороны Украины. Тем не менее он упорно закрывает глаза на реальные факты», – подчеркивает эксперт. «Также во время визита сотрудники МАГАТЭ фотографировали наши фортификационные сооружения и блокпосты. Это военные объекты, представляющие интерес для ВСУ. Видимо, организация решила поиграть в разведчиков. До этого подобным занимались эксперты из ОБСЕ. Разумеется, представители ВС РФ попросили их удалить все полученные материалы», – акцентирует собеседник. «Между тем действия противника уже привели к обмелению Каховского водохранилища. Создается опасная ситуация, которая позволит украинским военным быстрее продвигаться в данном направлении. Площадь зеркала Днепра заметно сократилась. Там, где когда-то была вода, сегодня находится несколько сотен метров суши», – считает Рогов. «Хочу отметить, что на этой территории не будет болотистой местности. Южное солнце и степной ветер быстро высушивают поверхность. Фактически никаких естественных преград для противника не остается. Кроме того, раньше водный простор был достаточно хорошо заминирован, и у ВС РФ имелась четкая карта: что и где лежит», – отмечает собеседник. «Теперь же расположение мин изменилось. Для украинского десанта открывается множество относительно безопасных участков. Это требует новых инженерных работ с нашей стороны. Риски растут: Зеленскому необходимо показать США и ЕС уверенные победы в преддверии саммита НАТО, что может вынудить его пойти в атаку на ЗАЭС», – подчеркивает эксперт. «В целом обстановка на Запорожском направлении сложилась неспокойная. Не утихают столкновения на Времевском выступе. Бои носят характер высокой интенсивности. В частности, село Макаровка несколько раз за сутки переходило из рук в руки», – уточняет Рогов. «Противник вводит в конфликт новые подразделения. Делает это точечно, малыми группами. Подобная тактика призвана снизить эффективность авиаударов ВКС РФ. Задействовано большое количество техники. Отмечу, что личный состав ВСУ используют безжалостно: бросают людей по низинам, которые достаточно легко поражаются нашими военными», – акцентирует собеседник. «Поэтому потери со стороны Украины как в технике, так и в живой силе достаточно большие. Сражения ведутся без передышек. Фактически столкновения продолжаются на протяжении нескольких дней. Ситуация сложная, но ВС РФ продолжают держать ее под контролем», – резюмирует Рогов. Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС. Во время визита ВСУ открыли огонь по делегации, когда та подъехала близко к контролируемой Украиной территории. Представитель организации пояснил, что стрельба была слышна несколько минут, но непосредственной опасности для кортежа не было. В ходе визита Гросси осмотрел «и брызгальные бассейны, и пруд-охладитель, и оба канала – и подпиточный, и сбросной, и удостоверился, что коллектив станции обеспечивает полную безопасность Запорожской атомной станции даже в условиях украинского удара по (Каховской) гидроэлектростанции», цитирует РИА «Новости» слова гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС. Между тем Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование и перестало быть отдельным водоемом. Об этом ранее заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, теперь водохранилище является руслом реки Днепр с мелкими заливами. Также он отметил, что произошедшее стало причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне. На этом фоне военная обстановка в Запорожской области и соседних с ней районах ДНР останется напряженной. Как сообщает Минобороны, в течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. «На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ», – говорится в докладе военного ведомства. «За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», – добавили в Минобороны. Новости СМИ2 Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства. Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений». Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости». Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело». Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа». «У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин. Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы. «Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства. Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС. Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ. Новости СМИ2 Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Власенко

С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет. В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО. Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов. В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО. Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно. Путин назвал число потерянных Украиной танков

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении. «По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент. Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет». Новости СМИ2 Учившийся в США летчик ВСУ погиб в одном из первых боев на Украине Politico: Учившийся в США пилот ВСУ был сбит в первом вылете

Фото: @Ukrainian Air Force

Текст: Вера Басилая

Пилот истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, учившийся два года в США по программе подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину, сообщило Politico. Издание пишет, что летчик с позывным Кочевник завершил военную программу подготовки пилотов США, предназначенную для развития военных отношений с иностранными государствами, в марте 2023 года, после чего вернулся на Украину. О его гибели в бою сообщили 2 июня ВВС Украины, пишет Politico. Между тем, полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал изданию, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США, считается отличной. Ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявил, что контактная группа формата Рамштайн по Украине обсудит вопросы подготовки летчиков ВСУ, а также вопросы «самолетной коалиции». До этого командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ в ожидании истребителей F-16. Актриса из сериала «Беспринципные» задержана в Москве Актриса из сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина задержана в Москве за белый порошок

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Московские сотрудники ДПС в ходе проверки нашли в автомобиле актрисы Кристины Бабушкиной белый порошок неизвестного происхождения, артистка и ее супруг Андрей Гацунаев задержаны. Инспекторы ДПС остановили автомобиль с актрисой Кристиной Бабушкиной и ее мужем Андреем Гацунаевым на Коровьем валу в центре столицы, чтобы проверить документы, однако во время проверки у супругов нашли пакетик с белым порошком неизвестного происхождения.

Бабушкину и Гацунаева задержали, им предстоит пройти медосвидетельствование. Изъятое вещество отправили на экспертизу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112». Бабушкиной 45 лет. Она снималась в сериалах «Беспринципные», «13-я клиническая», фильмах «Звезда» и «Слушая тишину». Новости СМИ2 В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве прогремела серия взрывов, сработала система ПВО

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Серия взрывов прогремела в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщают очевидцы. По их словам, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11.20 мск, в данный момент система ПВО продолжает работу, передает ТАСС. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, взрыв произошел в Подольском районе. Накануне взрывы произошли в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Арнольд Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США Актер Арнольд Шварценеггер заявил о желании баллотироваться в президенты США

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что готов участвовать в выборах президента США, но по закону не имеет на это право. По словам актера, согласно конституции, президент должен быть рожден в США, в то время как Шварценеггер является эмигрантом из Австрии, передает РИА «Новости». Бывший губернатор штата Калифорния заявил, что он представляет, как бы мог выиграть выборы. Газета ВЗГЛЯД писала, что за борьбу за пост президента США вступил Корнел Уэст, кандидат, который обещает распустить НАТО. Новости СМИ2 Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке 16 июня 2023, 03:11 Текст: Вера Басилая

ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный. Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта. Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию «Страна.ua»: Военнообязанным в Ивано-Франковске приказали явиться в военкомат 16 июня 2023, 13:58 Текст: Алина Власенко

Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. Так, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской территориальной общины следует явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти суток, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ.

В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность. Официально власти пока не комментировали эту информацию. Новости СМИ2 В ДНР рассказали об обострении ситуации на нескольких участках фронта в Донбассе Депутат Бердичевский рассказал о военной обстановке в Марьинке и Угледаре

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

На Донецком направлении противник задействовал большое количество живой силы и техники, однако достигнуть существенных успехов ему до сих пор не удалось. Особое внимание сейчас сейчас уделяется Марьинке и Угледару. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. «На участках фронта в Донбассе ВСУ используют достаточно много техники и личного состава. Ведутся попытки перейти в контратаку, но в настоящий момент большого успеха противнику достигнуть не удалось. Украинские военные не сумели прорвать даже первую линию обороны ВС России», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «В качестве побед офис Зеленского пытается продвигать взятие населенных пунктов, которые находятся в серой зоне. Данная ситуация характерна для Новобахмутовки. Напряженные бои ведутся под Марьинкой. Населенный пункт фактически уничтожен. Он находится в чистом поле, чем пользуются ВСУ: заходят в населенный пункт со всех сторон», – подчеркивает эксперт. «Мы пытаемся их выбивать. Думаю, в скором времени противник будет полностью отодвинут. Схожее положение дел наблюдается в Угледаре. ВСУ занимают высотки – организовывают там огневые точки. Соответственно, подойти к их позициям ВС РФ несколько проблематично», – считает собеседник. «На флангах Артемовска ВСУ пытаются зайти через посадки. Нам удается срывать их планы по продвижению. Украинские военные несут колоссальные потери в плане живой силы. В сутки на всей линии фронта гибнут около тысячи человек. С техникой у противника проблем нет: поставки из западных государств налажены, и они работают на возобновление потраченных ресурсов», – акцентирует эксперт. «Однако мы эффективно работаем по вооружениям ВСУ. Уничтожаем все немецкие, американские машины, которые попадаются в наше поле зрения. В общем, ситуация для ВСУ сложилась куда более сложная, чем ожидало командование противника. Тем не менее нам сейчас важно готовиться к нашему собственному продвижению вперед», – резюмирует Бердичевский. Ранее Минобороны РФ сообщило о военной обстановке на Донецком направлении. Действиями Южной группировки войск отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР. В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины и две гаубицы Д-20, отчитались в ведомстве. Кроме того, около населенного пункта Новгородское был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны Украины. На Донецком направлении ведутся активные боевые действия и на других участках фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Он подчеркнул, что армия РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города. Под Новобахмутовкой украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления. Российская армия взяла в плен 17 солдат 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых отправили в атаку без должной поддержки со стороны артиллерии. В Марьинке, как сообщает военкор Евгений Поддубный, бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города. Он отмечает, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.