Путин: Россиянам надо дать возможность вкладывать деньги и зарабатывать дома

Россияне должны иметь возможность вкладывать деньги и зарабатывать дома, то есть внутри России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Важно создать стимулы для дополнительного притока средств <…> Серьезным источником здесь являются долгосрочные сбережения граждан – ничего нового здесь нет. Такие проекты должны получить поддержку, в том числе в рамках системы страхования добровольных пенсионных накоплений, где государство гарантирует возврат суммы в 2,8 млн рублей», – сказал президент.

«Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. Мы знаем те ситуации, при которых вложенные за границу средства оказались в «подвешенном» состоянии», – продолжил он.

Глава государства заявил о необходимости повысить востребованность инвестиционного налогового вычета, этот инструмент нужно сориентировать на проекты технологического суверенитета, в первую очередь в регионах с небольшими бюджетными возможностями.