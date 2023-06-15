ФСБ предотвратила теракт в отделе МВД Пятигорска

В Ставропольском крае двух мужчин задержали за планы подрыва пятигорского отдела МВД, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

ФСБ пресекла деятельность двух жителей города, они причастны к незаконному изготовлению взрывчатки для теракта в регионе, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Они являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», подозреваемые планировали подорвать отдел МВД в Пятигорске.

По местам жительства злоумышленников найдены компоненты взрывных устройств и символика террористической организации. Подозреваемые признались в попытке совершить теракт.

Дело возбудили по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное изготовление оружия».

Также ФСБ задержала с поличным жителя Брянской области, планировавшего теракт. Он также собирал информацию о силовиках в приграничных с Украиной районах.