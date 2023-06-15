Орешкин выступил за приватизацию неэффективно используемых госактивов

Помощник президента Орешкин поддержал приватизацию неэффективно используемых госактивов

Государству следует провести приватизацию неэффективно используемых предприятий, заявил помощник президента Максим Орешкин в рамках ПМЭФ-2023.

Орешкин заявил, что поддерживает идею приватизации, но не масштабной, а приватизации неэффективно используемых предприятий с выгодой для государства. Он отметил, что этой же идеи придерживается глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.



Помощник президента также заявил, что ситуация с уровнем безработицы и инфляцией в России говорит о том, что достигнут баланс в экономике. По его словам, если бы не было масштабной поддержки в апреле, мае, июне 2022 года, ситуация сложилась бы гораздо хуже.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для финансирования приоритетных проектов Россия могла бы перезапустить приватизацию и пойти на увеличение госдолга. В Кремле назвали эту позицию интересной.