Путин пообещал помощь Кубе в преодолении санкций

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Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Спасти США от краха может только Россия

Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании LI MUZI/Global Look Press
У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем помогать бедным, если их можно убить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
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Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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Мешает ли вам недосып работать?
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
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    Путин пообещал помощь Кубе в преодолении санкций

    Путин пообещал помощь Кубе в преодолении незаконных санкций

    14 июня 2023, 16:37

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия будет делать все, чтобы помогать Кубе преодолевать нелегитимные санкции США, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро.

    «Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Также Путин выразил надежду на то, что запланированное участие Марреро ПМЭФ будет интересно ему и полезно для отношений двух стран. Президент отметил, что у премьера Кубы насыщенная программа.

    Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия возобновит с 1 июля авиасообщение с Кубой.

    Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
    		  
    13 июня 2023, 17:46
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.

    «В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.

    Коментарии (44)
    Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
    Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
    		  
    13 июня 2023, 18:52
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.

    Коментарии (25)
    В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
    Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров

    13 июня 2023, 23:50

    Текст: Антон Антонов

    Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.

    Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.

    Коментарии (9)
    Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, включая США
    Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, в том числе и США
    		   
    13 июня 2023, 19:59
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе победить не смогут и США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» Штатов в случае угрозы третьей мировой войны обеспечено.

    Коментарии (27)
    Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
    		   
    13 июня 2023, 19:07
    Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

    «Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.

    При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал – 25-30% от поставленной техники уничтожено», – уточнил он.

    Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.

    Коментарии (18)
    Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

    13 июня 2023, 19:45

    Текст: Ольга Иванова

    Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

    Путин подчеркнул, что большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза.

    «Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку), чтобы поддержать развивающиеся страны – наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», – цитирует его ТАСС.

    Также Путин добавил, что в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, а коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», – отметил он.

    По словам Путина, Россия готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который сейчас идет с Украины, в случае входа из зерновой сделки Москвы.

    Ранее Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе
    Военкор Коц: Путин сопоставляет информацию об СВО из разных источников и держит руку на пульсе
    		   
    14 июня 2023, 02:30
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине, сообщил один из участников встречи, военкор Александр Коц.

    Как пишет Коц в Telegram, «в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами». Однако, по его словам, новая встреча прошла в «расширенном» составе – прежде «встречи были не такие многочисленные».

    По мнению Коца, Путин продемонстрировал искренность и заинтересованность, поскольку осознает, что военкоры задают не только собственные вопросы, но и вопросы «от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой», от мирных жителей как новых территорий, так и приграничных старых территорий России.

    Коц, комментируя формат общения с президентом, заявил, что произошли «обмен мнениями» и «сверка часов». По словам военкора, на одной из прошлых встреч Путин назвал журналистов «передовым разведотрядом». «То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно», – говорится в сообщении.

    «Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру – это не того уровня государственный деятель», – подчеркнул Коц, отметив, что разговор при этом шел «о тех болевых точках», которые военкоры видели «своими глазами» и «о которых говорят люди». В связи с чем беседа была «возможностью что-то оперативно донести», в том числе информацию о ситуации на Запорожском направлении.

    «При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе – очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах», – отметил Коц. Как подчеркнул военкор, Путин «показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня», а «иногда и ниже».

    Напомним, провел встречу с военными корреспондентами. Во встрече участвовали корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов

    Коментарии (14)
    Путин: Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий

    13 июня 2023, 19:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    К Украине следует относиться с уважением, но России с российских же исторических территорий не нужны угрозы, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть, и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения», – цитирует Путина ТАСС.

    Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, желают жить в отдельном независимом государстве, нужно относиться к этому с уважением, подчеркнул президент.

    «Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? Если хотят жить на наших исторических территориях, тогда нужно повлиять на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивать отношения нормальные с Россией, чтобы нам никто с этих территорий не угрожал. В этом же проблема», – заключил Путин.

    Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.

    Коментарии (6)
    Путин рассказал о попытках наступления ВСУ во вторник
    		   
    13 июня 2023, 17:59
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались во вторник провести ряд атак на нескольких направлениях, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

    «На шахтерском направлении с утра прямо атака, до 100 человек личного состава, четыре танка, две бронемашины; на времевском направлении тоже несколько бронемашин», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что атака проводилась по нескольким направлениям, уничтожено несколько танков, бронемашин, нанесено огневое поражение личному составу.

    «До переднего края (украинские силы) не дошли», – отметил президент.

    По его словам, ни на одном из участков ВСУ не преуспели, но сами понесли большие потери.

    Также глава государства отмечал, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.

    Коментарии (2)
    Путин назвал число принятых на службу контрактников и добровольцев
    		   
    13 июня 2023, 18:15
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

    «Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тыс. человек. А у нас мобилизация была 300 тыс., как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тыс. человек», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что работа по набору контрактников проходит «очень неплохо». Их подготовкой занимается один из заместителей министра обороны.

    Ранее он заявлял, что планы по отправке солдат срочной службы в зону специальной военной операции отсутствуют.

    Коментарии (0)
    Путин объяснил необходимость добровольцам заключать контракт с Минобороны

    13 июня 2023, 18:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Военные добровольческих соединений должны подписывать контракт с Минобороны России, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «Министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства, нужно это сделать, и сделать как можно быстрее», – так глава государства ответил на вопрос о бойцах частных военных компаний, передает ТАСС.

    Также во вторник президент сообщил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    Путин: ВСУ целенаправленно били «Хаймарсами» по Каховской ГЭС
    		   
    13 июня 2023, 17:23
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для новых российских регионов, украинская сторона стремилась к этому, целенаправленно обстреливая станцию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

    «Кто виновен – понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Я не буду на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, как мне докладывали. Но они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело», – заявил Путин.

    Он также предположил, что, «может быть, была у них закладка какая-то», «может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение», передает ТАСС.

    «Мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими. Делается все возможное для помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и ФМБА. Всем пострадавшим во время затопления будет оказана помощь по российским нормам и стандартам», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.

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    Путин высказался об атаках ВСУ на приграничные районы России
    Путин: Атаки ВСУ на приграничные районы России связаны с желанием отвлечь от других направлений

    13 июня 2023, 18:31

    Текст: Вера Басилая

    Атаки ВСУ на приграничные районы связаны с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Украины направлений, но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ. Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, есть», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

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    Путин: Необходимости в мобилизации сегодня нет
    Путин заявил, что нет необходимости в мобилизации сегодня
    		  
    13 июня 2023, 18:45
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от целей, которые ставит перед собой Россия, сейчас такой необходимости нет, сказал президент России Владимир Путин.

    «В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    По словам президента, некоторые общественные деятели говорят, что нужно набрать еще миллион человек. «Теперь по поводу – нужна ли мобилизация дополнительная. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, еще миллион набрать, два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим», – сказал Путин.

    Ранее президент заявил, что цели спецоперации не поменялись.

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    Путин: России не дали шанса выстроить нормальные отношения с народом Украины

    13 июня 2023, 17:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российской стороне не выпало шанса построить нормальные отношения с народом Украины, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

    Бывший украинский президент Виктор Ющенко пришел к власти с помощью «третьего тура голосования», напомнил глава российского государства, передает ТАСС.

    Это был государственный переворот, который «хотя бы прошел относительно мирным способом».

    Однако российская сторона не отказывалась от общения с украинской, и сам российский лидер посещал Украину.

    «Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским, украинским народом. Ну никаких просто», – подчеркнул президент России.

    Вместе с тем Россия годами поддерживала украинскую экономику, напомнил Путин.

    «На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает. Чем закончилось? Наших сторонников начали просто убивать на улицах. Дошли до госпереворота», – указал он.

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