Источник: Грузинские наемники в ВСУ захватили дорогие особняки в элитном районе Херсона

Наемники из «Кавказского легиона» захватили особняки в двух кварталах в престижном районе Херсона, рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ.

По словам источника, на подконтрольном Киеву правобережье Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников – поляков, англичан и боевиков из «Кавказского легиона», «Батальона имени шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Они размещаются в частных домах, конфискованных у местных жителей, примерно по десять человек в каждом доме.



Так, несколько наемников из «Кавказского легиона» совместно с украинскими военнослужащими проживают в частном двухэтажном доме в элитном районе Херсона. На первом и втором этажах дома живут грузинские наемники, в том числе командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. В цокольном этаже, как предполагается, находятся рабочие помещения, передает РИА «Новости».

По словам источника, дом, вероятно, был захвачен при посредничестве ответственного за разведку советника командира «Кавказского легиона» Алексея Любинского с позывным «Херсон». Ранее в Запорожской области он уже захватывал частные дома, принадлежавшие, по его мнению, пророссийски настроенным жителям.

Источник добавляет, что в Херсоне боевики также захватили частные домовладения между 4-й и 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа, а также дома 117, 115, 125 и 127 по улице Гагарина.

На эти адреса наемникам приходят посылки с гуманитарной помощью от волонтеров с Западной Украины.