Путин подписал закон о рассмотрении дел лидеров ОПГ без присяжных

В ОНФ рассказали о главных достижениях за 10 лет работы

Эксперты: ОНФ при работе в новых регионах России учтет опыт интеграции Крыма

Для ОНФ слово «фронт» – это не военный термин, а линия раздела между хорошим и плохим. Организация работает над улучшением качества жизни граждан, а также следит за реализацией нацпроектов на благо общества, рассказала газете ВЗГЛЯД член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. В воскресенье, 11 июня, Народному фронту исполнилось 10 лет,

«ОНФ – это объединение людей, выражающих позицию и работающих от имени всего гражданского общества нашей страны. Когда создавался Общероссийский народный фронт, главой государства ставились задачи проверять, какие нормативные документы принимаются федеральными ведомствами, как законы работают в реальности, как это отражается на обществе. Если мы видим какие-то недочеты, то напрямую докладываем президенту. А он дает дальнейшие поручения по нашим отчетам», – рассказала Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, глава Центра мониторинга благоустройства городской среды.

Народный фронт – общественное движение, идея создания которого была озвучена президента Владимиром Путиным в 2011 году. Первые два года он существовал как широкая общественная коалиция, официальный съезд Народного фронта прошел 11-12 июня 2013 года в Москве. Тогда делегаты приняли устав ОНФ, и выбрали Путина лидером фронта.



«Фронт – это не военный термин, а линия между плохим и хорошим. Это наша линия фронта. В том числе, это касается проверки реализации нацпроектов, каждая копейка должна работать на благо общества. Через нас общество проверяет эффективность инициатив. Собственно, они вырастали из народных обсуждений и форумов о насущных проблемах общества. По своему опыту могу назвать важным направлением благоустройство городов. Это стало ответом на жалобы людей о том, что улицы и дворы в некоторых субъектах не ремонтировались по 50 лет», – пояснила она.

«Первым нашим проектом в ОНФ была отмена соцнорм потребления электроэнергии в 50 кВт. Делалось это через президента. Мы собрали мнения общественности, в том числе – объединений людей, которые зависят от сердечных электростимуляторов или аппаратов искусственной вентиляции легких. А как многодетной матери постирать белье на всю семью? В итоге требование было отменено. Также мы сообща отработали стратегию развития доступной среды, она уже действует во многих регионах», – отметила собеседница.

«ОНФ стал площадкой диалога общества и власти. Поэтому, к нам идет много молодых людей. Они начинают верить, что могут что-то улучшить в локальных вопросах и даже на макроуровне. Кроме того, Фронт привлекает пониманием, что главное богатство России – это люди, безотносительно конфессий, национальности, традиций, культурных особенностей. Народосбережение – наш приоритет. Помню, однажды мне пришлось ехать на оленях, чтобы добраться до отдаленного поселения в Пермском крае. Это и есть настоящая работа с гражданами», – подчеркнула спикер.

«ОНФ превратился в огромную структуру гражданского общества, объединившую его активную, ответственную и лояльную часть населения.

Авторитет ОНФ, поскольку его возглавляет президент Путин, стал очень значимым фактором влияния на органы исполнительной власти.

В последних трех посланиях Федеральному собранию глава государства упоминает ОНФ как инстанцию, с которой нужно обсуждать и консультироваться при решении национальных проектов, программ», – напомнил член научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.

«Стоит также отметить, что в условиях СВО Народный фронт превратился в огромный механизм мобилизации гражданской активности. Это не только деньги, но и продукты, обмундирование, необходимые товары, которые отправляются в зону боевых действий», – приводит слова Дискина портал Publico.

«Сейчас мы активно работаем в новых регионах. И миновать ряд ошибок, который ранее допускался, нам помогает опыт Крыма. Например, в 2014 году для нас стало очевидно, что нужно менять Жилищный кодекс. И сейчас мы пытаемся его улучшать. В новые регионы ОНФ приходим уже с богатым опытом. Члены моей экспертной площадки участвуют в возведении мостов, дорог, выстраивании системы ЖКХ. Кроме того, на прошлой неделе 12 человек ушли добровольцами на линию боевого соприкосновения», – резюмировала Калинина.

Ранее члены ОНФ посетили военные подразделения в ДНР. «Мы привезли все самое необходимое: летняя военная амуниция, квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и крепления для них», – рассказал глава исполкома ОНФ в ДНР Сергей Самохин. Кроме того, бойцам поступили автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, генераторы, перископы, бинокли, средства связи. Все это было куплено в рамках сбора «Все для победы!», в котором поучаствовало около 20 тыс. человек.