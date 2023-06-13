Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок газа по дальневосточному маршруту.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае.



Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд кубометров в год. Реализация соглашения придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию дальневосточных регионов России, передает РИА «Новости».

В марте президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.