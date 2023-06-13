Захарова: США доказывают суть термина «англосаксы» передачей урановых снарядов ВСУ

Захарова отреагировала на планы США передать Украине танковые снаряды с ураном

Англосаксы – это политическая смычка между Лондоном и Вашингтоном. Передача урановых боеприпасов доказывает этот факт, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что Штаты могут передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

«Это лучшее доказательство того, что термин «англосаксы», который отрицают в США и Британии, реален. Англосаксы – это политическая смычка между Лондоном и Вашингтоном, которая реализует неоколониальную политику», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Их планы направлены, в том числе на коррекцию и вымарывание из политической политуры неугодных им стран и народов. Использование радиоактивных веществ в отношении славянских народов – один из приемов», – заключила дипломат.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Источники газеты в американском правительстве подчеркивают, что в настоящее время особых препятствий для утверждения подобной помощи ВСУ нет.

При этом некоторые чиновники опасаются, что передача этих снарядов может стать причиной критики действий Вашингтона, поскольку данное вооружение представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды. Подчеркивается, что причиной решения об отправке боеприпасов с обедненным ураном стало желание США поставить Украину в более сильную позицию на возможных мирных переговорах.

Однако в Сети высказываются и другие версии. «Данное решение США выглядит достаточно логичным и предсказуемым, поскольку ввиду сжатости сроков передачи танков Abrams Украине (планируемой уже в сентябре) у американцев просто нет времени изготовить для них экспортные бронебойные подкалиберные снаряды серии КЕ-W с сердечниками из вольфрамового сплава. Украина таким образом, наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном», – пишут эксперты Центра анализа стратегий и технологий в своём Telegram-канале.

В результате США могут стать второй страной, которая передает подобные боеприпасы Украине. Первой стала Британия. Напомним, Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.

В России заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном направлены на эскалацию конфликта. Эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Позже белградский политолог Стеван Гайич в беседе с газетой ВЗГЛЯД уличил Лондон в попытке устроить урановый геноцид на Украине.

Кроме того, в мае стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщал украинский портал SaveEcoBot. Также в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком.

