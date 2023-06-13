|
|
Рогов сообщил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские военные понесли большие потери при попытках атаковать на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские военные пресекли все атаки ВСУ, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны, передает ТАСС.
Рогов добавил, что в данный момент ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы.
Ранее стало известно, что ВСУ заняли оборону после успешной атаки российских военных на Купянском направлении.
Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области
Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов.
По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда».
До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Экс-боец батальона «Барс-12»: Харьков, Одесса и Киев ждут, когда смогут праздновать День России
Экс-боец батальона «Барс-12»: Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России
|
|
Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России вместе с 89 регионами РФ, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион», находясь на Красной площади, где прошел большой праздничный концерт в честь Дня России.
«Еще пару лет назад День России и единение нации для какой-то части наших граждан были несколько абстрактными понятиями. Но сейчас в зоне СВО мы видим настоящее воплощение объединения россиян для противодействия врагу, помощи жителям новых регионов и тем, кто находится на линии удара», – пояснил Виктор Исаев, бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион».
«Нынешнее единение и патриотизм России иллюстрирует один случай. Как-то раз под Красным Лиманом нам поступил приказ отходить в район Сватово – Кременной. Когда все бойцы загрузились, к нам подошли местные жители – женщины, дети, пожилые люди – и попросили забрать их. Места в машинах не было – все занимал личный состав и боеприпасы. И тогда военные вышли из машин, загрузили людей и отправили в безопасное место, а сами пошли в многокилометровый марш под обстрелами», – рассказал он.
«Те эвакуированные мирные жители потом были отправлены в пункты временного размещения и уехали в разные регионы РФ. Уверен, сейчас они если не стоят здесь, на Красной площади, то уж точно смотрят трансляцию праздника. В этой истории проявилась гуманная сущность русского военного. Он не может быть ни захватчиком, ни агрессором, а только защитником. Уверен, в русских городах – Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Киеве – тоже ждут момента, когда смогут праздновать с нами День России», – подчеркнул собеседник.
«День России – это время подведения итогов работы каждого на своем поприще. Как человек, взаимодействующий с подрастающим поколением, могу сказать, какие перемены произошли за последние лет десять. Молодые люди сегодня в нашей стране уже со школьных лет думают, чем они могут быть полезны Родине, какое место Россия занимает в их жизни. Они осознают, что наша сила в единстве», – рассказал председатель молодежной общественной организации «Наследие» Виталий Шереметьев.
В понедельник на Красной площади в Москве прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты из 89 регионов РФ. На сцене выступили Леонид Агутин, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.
ВС России уничтожили под Артемовском отступающую технику ВСУ
Бойцы Северного флота ВМФ России уничтожили под Артемовском отступающие после неудачной атаки бронетранспортеры ВСУ
Бойцы 200-й бригады Северного флота ВМФ России поразили отступающие после неудачной атаки на Артемовском направлении бронетранспортеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из видеозаписи.
На видеозаписи можно увидеть, как артиллеристы Северного флота ВМФ России метким выстрелом попадают в бронемашину Вооруженных сил Украины, пытающуюся быстро покинуть местность. После попадания снаряда в бронетранспортере ВСУ начинается пожар и он останавливается. В задней части украинской бронемашины открывается десантный отсек и военнослужащие ВСУ начинают выпрыгивать на землю. В этот момент прямо в открытый десантный отсек с пехотой противника попадает ракета, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском.
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения ВС России отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Левадного, а также уничтожили бронетехнику и живую силу противника на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских сил «Восток» Олег Чехов.
Офицер сообщил, что на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. В оборонном ведомстве также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
В воскресенье военкоры сообщали об изменении тактики ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2
|
|
Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».
Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
В плен российским силам сдались два экипажа украинских БМП
Российским силам под Авдеевкой сдались в плен два экипажа украинских БМП
В плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые, сообщил представитель в силовых структурах региона.
По словам правоохранителей, с российскими силами в районе Авдеевки связался командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попросив оказать помощь его раненым солдатам. По словам военного, командование бригады отказалось их эвакуировать.
Украинский командир также попросил обеспечить безопасный коридор, так как сдача его подразделения в плен происходила со всем штатным вооружением, включая две БМП-1, передает ТАСС.
Операция прошла успешно. В плен сдались десять украинских солдат, в том числе тяжелораненые. В настоящее время бойцы ВСУ находятся на территории республики.
Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими военными FPV-дронами опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.
На кадрах видно наведение дрона на цель от первого лица, поражение укреплений ВСУ, контроль поражения с другого беспилотника.
В Telegram-канале ведомства говорится, что операторами подразделений ВС России были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. Отмечается, что точным ударом опорный пункт с боевиками был уничтожен.
Ранее сообщалось, что армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ.
Контракты с Минобороны подписали еще семь отрядов добровольцев
Контракты с Минобороны подписали еще семь командиров отрядов и бригад добровольцев
|
|
Контракты, определяющие правовой статус и деятельность воинских подразделений в зоне спецоперации, с представителем Минобороны генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым подписали еще семь командиров отрядов и бригад добровольцев, сообщили в военном ведомстве.
После подписания контрактов Алексеев сообщил, что во вторник три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны России в зоне специальной военной операции. Он выразил уверенность, что в течение недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут этот контракт и выполнят все задачи, поставленные военно-политическим руководством России, передает РИА «Новости».
По словам Алексеева, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции.
В свою очередь командир добровольческого отряда с позывным Ящик отметил, что с начала спецоперации отряды добровольцев в большом количестве показали себя как настоящие защитники своего Отечества. По его словам, подписанием контрактов государство показало, что уважает и ценит добровольцев.
Замкомандира добровольческого отряда с позывным Всадник отметил, что разница между социальными гарантиями и приравнивание добровольцев к регулярным военнослужащим является для них очень важным моментом.
В прошлую субботу министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении самые активные боевые действия велись возле Авдеевки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Южной группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении Первомайского и северной окраины Марьинки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе боев на этом направлении за последние сутки ликвидированы порядка 140 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30.
В последние сутки ВСУ также продолжили попытки наступления на Южно-Донецком направлении.
В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены три атаки противника в направлении Великой Новоселки ДНР и под Левадным Запорожской области.
Потери противника составили более 120 военнослужащих, два танка, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Недалеко от Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного ДНР поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.
На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ около Новоданиловки Запорожской области.
В течение прошедших суток на этих направлениях уничтожены до 250 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Купянском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией Западной группировки войск нанесено поражение противнику рядом с Новомлынском, Масютовкой, Кисловкой Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР). В районе Розовки ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ.
Потери противника за минувшие сутки составили более 35 военнослужащих и гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» поражены подразделения противника у Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.
Возле Григоровки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
За сутки последние сутки ликвидированы более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-30.
В районе Торского ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 15 военнослужащих и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение 96 артподразделениям, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны.
Около Гая Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.
Под Глубоким Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. А в районе пункта Великая Новоселка ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.
Средствами ПВО перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У».
Уничтожены восемь украинских беспилотников в районах Варваровки, Рубежного ЛНР, Спорного, Новоандреевки ДНР, Копани, Ремовки Запорожской области и Подстепного Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Экс-премьер Словакии заявил об опустевших складах оружия в Европе из-за Украины
Бывший премьер Словакии Пеллегрини: Европа из-за Украины опустошила склады с оружием
Склады оружия во всех европейских странах опустошены, восстановление запасов займет около пяти-десяти лет, заявил бывший словацкий премьер Петер Пеллегрини.
Он отметил, что Словакия не может оказывать военную помощь Украине, поскольку у страны нет больше таких ресурсов, но для нее открыты новые возможности для оборонной промышленности, передает канал «360».
Пеллегрини заявил, что производство и продажа оружия в Словакии поспособствует открытию новых рабочих мест, а также пополнит казну государства.
Ранее в США заявили о провале наступления ВСУ вопреки помощи Запада.
Глава МО Украины назвал приоритетом «самолетную коалицию» в обсуждении на «Рамштайне»
Глава Минобороны Украины Резников: На встрече формата Рамштайн будут обсуждаться вопросы «самолетной коалиции»
Контактная группа формата Рамштайн по Украине обсудит вопросы подготовки летчиков ВСУ, а также вопросы «самолетной коалиции», сообщил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.
Он отметил, что вопросы «самолетной коалиции» будут обсуждаться с Нидерландами, Данией, США и другими странами. Резников уточнил, что речь идет о подготовке украинских пилотов, техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием западных самолетов, передает ФАН.
По его словам, также будут рассмотрены вопросы по ПВО, боеприпасам, артиллерии и амуниции для ВСУ. Кроме того, на Украине хотят открыть совместные с западными странами заводы по ремонту поставленной Киеву технике.
Напомним, премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте сообщили о создании «международной коалиции» для предоставления истребителей Киеву.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что нужно предпринять России, чтобы противостоять этой угрозе.
Боррель исключил начало мирных переговоров по Украине до выборов в США
Глава дипломатии ЕС Боррель: Путин начнет переговоры по Украине после выборов в США
Переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, глава российского государства Владимир Путин ждет результатов голосования, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель испанской радиостанции Odna Cero.
Боррель считает, что Путин ждет выборы в США, а до их окончания мирных переговоров по Украине не будет. Глава евродипломатии считает, что Китай должен указать президенту России, что «он совершил огромную ошибку и должен ее исправить как можно скорее». По словам Борреля, именно этого на Западе ждут от Китая, передает ТАСС.
Ранее Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
До этого Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.