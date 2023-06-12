Лауреат госпремии Демичева назвала СВО правозащитной операцией

Правозащитница Демичева: СВО – это правозащитная операция, призванная защитить, в том числе, детей Донбасса

На протяжении девяти лет дети Донбасса гибнут от снарядов ВФУ. Спецоперация России стала поистине правозащитной операцией, другого пути не было, сказала правозащитница Ольга Демичева на церемонии награждения лауреатов госпремий.

«Меня часто спрашивают, как я отношусь к спецоперации. Я далека от политики, но часто бывая в Донбассе, я считаю СВО правозащитной операцией. Я считаю, другого пути у России не было», – сказала Ольга Демичева, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

«Для тех, кто не верит, что мирные люди в Донбассе уже девять лет подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВФУ, я свидетельствую: это действительно так. Я свидетельствую, что в Донбассе от снарядов ВФУ погибают дети, дети получают ранения, и это не единичные случаи, их сотни», – цитирует правозащитницу РИА «Новости».

Демичева указала на то, что ряд людей, называющих себя «правозащитниками», прибегают к двойной морали. «Мне непонятна двойная мораль тех мнимых правозащитников, для которых эти дети почему-то оказались людьми второго сорта. Не понимаю, почему до сих пор все мировое сообщество не поднялось на защиту этих детей», – подчеркнула Демичева.

Ольга Демичева – известный врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Более 30 лет она проработала в КГБ № 11 в Москве, где инициировала общественное движение за создание на ее базе первого в России Центра паллиативной медицины.

В 2018 году вошла в правление фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», а уже в 2020 году, завоевав авторитет среди сотрудников, получила предложение возглавить организацию.

С 2021 года при поддержке Фонда Президентских грантов, запустила спецпроект «Жить! Войне и смерти вопреки» по обеспечению жизненно необходимыми лекарственными препаратами тяжелобольных детей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Лично неоднократно бывала в новых регионах, оказывая помощь несовершеннолетним.

Ранее в Кремле прошло ежегодное вручение медалей Героя Труда и госпремий, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.