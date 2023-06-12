Лауреат госпремии Демичева назвала СВО правозащитной операцией

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12 июня, понедельник | Последнее обновление — 19:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал участников СВО героями для любого нормального человека
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Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони.
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Берлускони до последних дней сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех.
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Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с этим больше станет и гешефта. Чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету.
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Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Лауреат госпремии Демичева назвала СВО правозащитной операцией
Правозащитница Демичева: СВО – это правозащитная операция, призванная защитить, в том числе, детей Донбасса
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На протяжении девяти лет дети Донбасса гибнут от снарядов ВФУ. Спецоперация России стала поистине правозащитной операцией, другого пути не было, сказала правозащитница Ольга Демичева на церемонии награждения лауреатов госпремий.
«Меня часто спрашивают, как я отношусь к спецоперации. Я далека от политики, но часто бывая в Донбассе, я считаю СВО правозащитной операцией. Я считаю, другого пути у России не было», – сказала Ольга Демичева, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».
«Для тех, кто не верит, что мирные люди в Донбассе уже девять лет подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВФУ, я свидетельствую: это действительно так. Я свидетельствую, что в Донбассе от снарядов ВФУ погибают дети, дети получают ранения, и это не единичные случаи, их сотни», – цитирует правозащитницу РИА «Новости».
Демичева указала на то, что ряд людей, называющих себя «правозащитниками», прибегают к двойной морали. «Мне непонятна двойная мораль тех мнимых правозащитников, для которых эти дети почему-то оказались людьми второго сорта. Не понимаю, почему до сих пор все мировое сообщество не поднялось на защиту этих детей», – подчеркнула Демичева.
Ольга Демичева – известный врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Более 30 лет она проработала в КГБ № 11 в Москве, где инициировала общественное движение за создание на ее базе первого в России Центра паллиативной медицины.
В 2018 году вошла в правление фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», а уже в 2020 году, завоевав авторитет среди сотрудников, получила предложение возглавить организацию.
С 2021 года при поддержке Фонда Президентских грантов, запустила спецпроект «Жить! Войне и смерти вопреки» по обеспечению жизненно необходимыми лекарственными препаратами тяжелобольных детей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Лично неоднократно бывала в новых регионах, оказывая помощь несовершеннолетним.
Ранее в Кремле прошло ежегодное вручение медалей Героя Труда и госпремий, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.
Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области
Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов.
По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда».
До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
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Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, сообщили в военном ведомстве.
В сообщении ведомства в Telegram-канале отмечается, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
По словам Кима, в зоне СВО участвует «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что решение правительства позволяет уровнять весь соцпакет для участвующих в боевых действиях бойцов, и позволит «сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам».
Он добавил, что за год и три месяца «Ахмат» подготовил и направил на передовую несколько десятков тысяч добровольцев. По его словам, каждое на своем уровне подразделение имело свои льготы, но не было общего социального пакета.
Депутат Госдумы Адам Делимханов в свою очередь отметил, что контракт дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны, поэтому другие добровольческие отряды их тоже подпишут.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
В ДНР заявили о концентрации серьезных сил ВСУ на донецком направлении
Cоветник врио главы ДНР Гагин: Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении
Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении: в районах Угледара и Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник врио главы ДНР сообщил, что наиболее активные и горячие сейчас – угледарский и авдеевский участки фронта. По словам Гагина, сейчас ВСУ считают перспективным именно донецкое направление, они здесь сконцентрировали достаточно серьезные силы и продолжают аккумулировать на этом направлении личный состав и технику. При этом Гагин заверил, что все атаки ВСУ сейчас купируются силами России, передает ТАСС.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Путин пошутил над Эрнстом за шампанским
Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.
Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости».
«Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту.
«Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал.
«Боится, развяжет его», – пошутил Путин.
На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли».
«Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент.
Опубликованы кадры возвращения 94 российских военных из украинского плена
Опубликовано видео обмена пленными между Россией и Украиной
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной.
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлен момент передачи военнопленных российской стороне.
На одном из кадров молодой военнослужащий звонит своей маме: «Алло, мам, привет! Я в России». «Слава Богу, как я рада тебя слышать!» – говорит ему мама.
Ранее в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.
ВС России отразили атаки ВСУ под Лисичанском и в районе Артемовска
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском
Группировка российских войск отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем под Лисичанском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали попытку противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, передает РИА «Новости».
В Минобороны также информировали, что артиллерия южной группировки российских войск в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба.
Кроме того, по словам Астафьева, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и позициям противника в районе Белогоровки, а также укрытиям подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы.
Помимо этого, подразделениями ВС России в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, а на позициях украинских войск в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», добавил Астафьев.
В Минобороны также сообщили, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» на Авдеевском направлении сбили беспилотник ВСУ «Лелека-100», а на Марьинском направлении – «Фурию».
Накануне российский войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех»
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех»
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Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой.
«Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент.
В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты.
Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность.
«Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин.
Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому.
Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков.
Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь.
Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Москве
«Звезда»: Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве
Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве, сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал «Звезда» сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с 94 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве.
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал кадры обмена пленными и возвращения российских военных на Родину. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.
Ким Чен Ын полностью поддержал народ России в деле защиты суверенитета
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку народу России в деле защиты суверенитета и пожелал победы
КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы, говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.
В телеграмме, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы со стороны враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь России, входит в переломную фазу, передает ТАСС.
Ким Чен Ын отметил, что северокорейский народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития своей страны против произвола империалистов. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики выразил уверенность, что российский народ и справедливость всегда будут одерживать победу.
Он также отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. По словам лидера КНДР, он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.
В заключении Ким Чен Ын от всей души пожелал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу – вечного процветания, развития и победы.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал критикующим Россию за СВО американским политикам «закрыть рты».
Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения FPV-дронами опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими военными FPV-дронами опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.
На кадрах видно наведение дрона на цель от первого лица, поражение укреплений ВСУ, контроль поражения с другого беспилотника.
В Telegram-канале ведомства говорится, что операторами подразделений ВС России были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. Отмечается, что точным ударом опорный пункт с боевиками был уничтожен.
Ранее сообщалось, что армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ.
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