Министр экономики Германии Хабек заявил о снижении производств в стране в случае отсутствия газа из России

Остановка соглашения транзита газа в Европу между Россией и Украиной грозит существенному снижению производственных мощностей в ФРГ, заявил министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек.

Соглашение Москвы и Киева о транзите газа истекает в 2024 году, и нет надежного сценария дальнейшего развития событий, заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.

Отсутствие российского газа в тех объемах, в которых он поступает сейчас, заставит власти ЕС снизить производство или вообще свернуть его, в противном случае «люди замерзнут», объяснил глава ведомства.

ФРГ придется делиться газом со странами Восточной Европы, и строящихся терминалов по приему СПГ не хватит, чтобы обеспечить потребителей в этом регионе.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Украина называет Россию агрессором, но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.