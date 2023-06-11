Совет Международного союза конькобежцев сохранил в силе решение об отстранении россиян

Решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских и белорусских спортсменов сохранено в силе, сообщили в организации.

Как сообщили в организации, совет ISU провел заседание и обсудил вопросы целесообразности в отношении возможных путей реализации рекомендаций МОК от 28 марта, а также продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, передает ТАСС.

В ISU добавили, что прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе.

Ранее комиссия Федерации фигурного катания Украины обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU) с призывом продлить отстранение российских спортсменов от соревнований вплоть до окончания спецоперации.