WSJ: В ВСУ заявили о недовольстве подготовкой своих офицеров и западной техникой

Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО, сообщили СМИ.

Как рассказал украинский командир с позывным Финн в интервью газете The Wall Street Journal, из-за погоды западные машины тяжело перемещаются по территории Украины, потому что создавались для боев в пустыне и городе.

По словам украинского командира, офицеры ВСУ не имеют достаточной подготовки и боевого опыта, что дезориентирует их в ситуации опасности.

Также Финн рассказал о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ из-за тщательной подготовки ВС России к украинскому наступлению. Он добавил, что россияне ждали ВСУ на подготовленных позициях и представляли из себя «стальную стену».

Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что российские войска продемонстрировали высокое качество подготовки при отражении попыток наступления вооруженных сил Украины.