Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Минобороны: ВС России отбили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Российские военные отбили попытаки ведения наступательных действий ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, а также у Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, под Яблоневым и Новопокровкой Запорожской области. Возле Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области разгромлены две колонны бронетехники ВСУ.

Кроме того, ВСУ предприняли три безуспешные атаки на Времевском выступе возле Левадного Запорожской области, Сторожевого и Нескучного Донецкой народной республики (ДНР). Решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки противника отражены.

Согласно данным Минобороны, общие потери украинских войск здесь составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.

В Минобороны сообщили, что под Артемовском успешно отражены пять атак противника в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки ДНР. Вклинения противника в российскую оборону не допущено, уничтожены до 230 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-30.

В это же время на купянском направлении поражены подразделения противника в районах пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Новомлынск, Синьковка и Орлянка Харьковской области. В районах пунктов Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ.

Потери противника на данном направлении составили до 65 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, а также американская артиллерийская система М777.

Также в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении было нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоная Диброва ЛНР ликвидирована украинская ДРГ. Противник потерял 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицу Д-20. Также в Петровском ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.

На херсонском направлении ВС России за последние сутки ликвидированы до 40 военнослужащих, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, в районе у Ольговки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады теробороны.

За минувшие сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 93-м арт подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 122 районах.

В Рай-Александровке ДНР и в городе Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ, а средствами ПВО в Платоновке ДНР был сбит истребитель МиГ-29 ВСУ.

За сутки перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, и десять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены восемь беспилотников поблизости от Новобахмутовки, Кирилловки, Владимировки ДНР, Лисичанска ЛНР и Песчаного Херсонской области.

Напомним, в четверг в Сети появились кадры уничтоженных при наступлении ВСУ немецких танков Leopard. Днем позже в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и 2A4. В субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потерю немецких систем вооружений на Украине.