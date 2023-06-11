«Автоваз» анонсировал проверку трех дилеров после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada

Три дилерских средства в Москве проверят после сообщений о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta нового поколения, сообщила компания «Автоваз».

Ранее глава компании Максим Соколов заявил о планах «Автоваза» установить с мая максимально допустимые цены на автомобили Lada в дилерской сети бренда. При этом за нарушение этого правила будут санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов, передает ТАСС.

Так, в одном из федеральных СМИ появились сообщения о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком».

Компаниям, которым принадлежат эти дилерские центры, отгрузка новых автомобилей Lada Vesta пока не производится.

Напомним, 9 июня начались продажи Lada Vesta нового поколения.