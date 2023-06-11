WSJ не исключила осложнений между Германией и Польшей из-за «Северных потоков»

Wall Street Journal не исключила усиления напряженности в НАТО из-за расследования подрывов «Северных потоков»

Расследование диверсии на «Северных потоках» может привести к усилению напряженности в НАТО и осложнению отношений между Германией и Польшей, сообщили СМИ.

Сообщалось, что территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая, предположительно, участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши.

Польское правительство держали в неведении о расследовании в отношении яхты. Как пишет Wall Street Journal, возникла «очень необычная ситуация для двух стран ЕС». Указывается, что у них есть «общие правовые инструменты для трансграничных расследований». WSJ отметила, что Польша просила у Германии «больше информации», стороны «провели, как назвал это представитель польского минюста, рабочую встречу», передает ТАСС.

По данным WSJ, о яхте впервые заговорили в октябре по наводке западной разведки. Информация о судне поступила от неназванного лица на Украине, которое собирало данные в интересах небольшой европейской страны.

Wall Street Journal пишет, что чиновники в Европе «задаются вопросом, почему более крупные державы, обладающие обширным разведывательным потенциалом и сотрудниками на Украине» не владели необходимой информацией или не сообщили ее другим.

Напомним, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. После его заявления в западной прессе стали продвигать версию о том, что диверсию на газопроводах устроила «проукраинская группировка».

