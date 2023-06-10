При обрушении трибуны цирка в Ленобласти пострадали семь человек

В администрации Ленинградской области сообщили о семи пострадавших при обрушении трибуны цирка-шапито

При обрушении трибуны цирка-шапито в Ленинградской области пострадали семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В администрации Ленобласти сообщили, что в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово, пятеро из них – несовершеннолетние, состояние всех пострадавших удовлетворительное, передает ТАСС.

Инцидент произошел 10 июня в 18.35 в поселке Лесколово Всеволожского района.

Напомним, 30 мая при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек, один человек погиб.