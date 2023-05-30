При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек

При обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону погиб человек, восемь травмировано

Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до девяти, из них один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В сообщении ведомства отмечается, что при обрушении трибуны на территории гребного канала пострадали двое взрослых и семеро детей, из них одна женщина погибла, передает ТАСС.

По данным СМИ, на стадионе проходили соревнования по футболу среди детей. На трибунах находились порядка 30 человек.



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