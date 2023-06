Артиллерия России сорвала ротацию подразделений ВСУ ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения жителей Херсонской области Сальдо сообщил об ударах ВСУ по пунктам временного размещения жителей Херсонской области, погибла женщина

Фото: t.me/SALDO_VGA

Текст: Антон Антонов

Женщина погибла в результате ударов, которые вооруженные силы Украины нанесли по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, где находятся эвакуированные из затопленных районов Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо заявил в Telegram, что около 5.00 «заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке». Предположительно, для ударов использовались «английские ракеты Storm Shadow». По его словам, с ночи идут «ожесточенные обстрелы» населенного пункта Железный порт, «разрушен отель «Позитив». Как подчеркнул Сальдо, «точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для «мира» по гражданской инфраструктуре». Напомним, Сальдо сообщил, что с затопленных территорий в Херсонской области эвакуировано более 5,8 тыс. человек. Двое мирных жителей стали жертвами ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани. Экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что ВСУ намеренно бьют по пострадавшим мирным жителям в Херсонской области. Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко. По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах. «Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети. Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора». От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным. Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ. Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели. Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент. «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства. Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов. Новости СМИ2 Рогов: ВСУ идут в атаку на Запорожском направлении по своим трупам

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее на Запорожском направлении вновь активизировались боевые действия «На Запорожском направлении зафиксировано три основных волны, когда противник пытался пойти в наступление. И каждый раз ВСУ были отброшены назад. Максимум, которого смогли добиться украинские солдаты – продвижение на несколько сотен метров, понеся при этом ужасающие потери. Каждая новая атака превращалась в буквальном смысле в ходьбу по трупам и раненым», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Примечательно, что раненых сослуживцев противник не забирает. Все это превращается в страшное зрелище. Минувшей ночью ВСУ шли колоннами – от пяти до десяти единиц бронетехники, чаще всего БМП. В ответ их накрывала наша артиллерия, атаку удалось отбить. Украине еще предстоит подсчитать, сколько техники и людей они потеряли, но даже западная пресса признает, что цифры внушительные», – продолжает собеседник. «ВСУ применяют самую разную технику на этом направлении – это и танки Т-64 и Т-72, а также Leopard и прочее. Из западного у них больше всего бронетранспортеров и бронированных машин. Но прут они буквально на всем, что только есть», – акцентирует он. «Вместе с тем мы понимаем, что основная часть живой силы все еще находится в резерве. На Запорожское направление стянуто огромное количество штурмовых бригад. Надо признать, что по уровню подготовки и боевой слаженности – это новая элита ВСУ. Преимущественно все действия противника в рамках контрнаступления осуществляются на юге и юго-востоке – на Ореховском направлении, в сторону Токмака и выхода к Азовскому морю. Очевидно, это попытка перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – добавил Рогов. «При этом сейчас в Запорожской области формируется народное ополчение. Соответствующее решение уже принято региональной властью, теперь идет набор желающих и различные организационные моменты. Нужно понимать, что у нас пока нет официально объявленной мобилизации, но жители хотят сами защищать родную землю», – рассказал он. «Именно поэтому они в качестве добровольцев подписывают контракты с Минобороны, ЧВК «Вагнер». Кроме того, запорожцы создавали батальон имени Павла Судоплатова, который позднее перешел в ведение оборонного ведомства. И вот следующая волна патриотов своей земли участвует в создании народного ополчения», – продолжил собеседник. «Основной функционал ополченцев – это патрулирование и охрана правопорядка в Запорожской области. Эта крайне важная задача сегодня. Вместе с тем для местных жителей это отличная возможность быть полезными в части охраны, защиты и освобождения родной земли. Идея вызревала давно и теперь наконец-то реализована», – заключил Рогов. Ранее стало известно об активизации боевых действий в Запорожской области вечером четверга. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком. По его словам, украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне. Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ. Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника. Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства. Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр. При наступлении противник потерял 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин. Политолог: Боррель игнорирует преступления Украины в Херсонской области Политолог Шеслер: Запад перекладывает вину за преступления Украины на Россию

Фото: PPI/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Несмотря на то, что места эвакуации гражданских в Херсонской области обстреливают именно ВСУ, западные страны упорно игнорируют этот факт. Вместо признания преступлений Украины они просто обвиняют Россию, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. «Заявления Борреля – очередная попытка западных государств обвинить Россию в преступлениях, совершенных Украиной. Все факты указывают на то, что именно ВСУ повинны не только в подрыве Каховской ГЭС, но и в нанесении ударов по местам сбора для эвакуации местных жителей», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. «За день до теракта Виталий Ким опубликовал в своем блоге пост с надписью «ждем». Затем в регионе с раннего утра были развернуты палаточные лагеря для беженцев. Приехали и европейцы, которые привезли с собой гуманитарную помощь», – отмечает эксперт. «Очевидно, что за такой короткий срок, не зная о происшествии заранее, так хорошо подготовиться невозможно. Теперь же Украина обстреливает места эвакуации гражданских. При этом западные страны упорно продолжают закрывать глаза на преступления ВСУ, перекладывая всю ответственность на нас», – подчеркивает собеседница. «Не удивлена, что с обвинениями выступил именно Боррель. Он славится своим негативным отношением к Москве и неоднократно выступал с агрессивными заявлениями в нашу сторону. При этом его слова почти наверняка связаны с желанием косвенно оказать помощь украинскому контрнаступлению на южном направлении», – считает эксперт. «Сейчас ВСУ переходят в атаку. Не исключаю, что один из ударов придется на Херсонскую область. В связи с этим Боррель, прикрываясь словами о гуманитарном кризисе, пытается запретить ВС РФ наносить удары в ответ на попытки продвижения Украины. Западные страны в очередной раз демонстрируют, что не способны занимать объективную позицию и здраво оценивать происходящее», – резюмирует Шеслер. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. При этом он сообщил об «обстрелах», которые якобы мешают эвакуации мирных жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС. «Прекратить неприемлемые действия» он призвал Россию. Дипломат добавил, что обстрелы, якобы совершаемые РФ, могут представлять собой «военные преступления». Между тем именно украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. В результате погибли два человека, в том числе беременная женщина. Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с врио губернатора Владимиром Сальдо. Отмечается, что Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием подрыва на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением. Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека. В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС. По словам Сальдо, к вечеру среды из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. Он отметил, что сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Новости СМИ2 Грета Тунберг обвинила Россию в «экоциде» из-за разрушения Каховской ГЭС Грета Тунберг возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС

Фото: Oliver Berg/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Россия якобы несет ответственность за разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции. Тунберг заявила, что к разрушению Каховской ГЭС якобы причастны российские войска, при этом она не представила никаких доказательств причастности Москвы к прорыву плотины ГЭС. Экоактивиста в социальных сетях назвала случившееся «экоцидом» и призвала привлечь Россию к ответственности «за ее преступления», передает «Газета.Ru». Напомним, президент Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Количество эвакуированных жителей с затопленных территорий Херсонской области увеличилось до пяти тысяч человек. Охраняемый военными НАТО поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше Wyborcz: Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Киева ограбили в Польше 9 июня 2023, 14:08 Текст: Алина Власенко

Четыре ящика с боеприпасами были украдены из поезда американской армии на железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии. При этом в момент кражи железнодорожный состав охранялся солдатами Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». Как пишет газета Wyborcza, боеприпасы, вероятно, направлялись на Украину. В свою очередь портал O2.pl пишет, что в украденных ящиках были осколочно-фугасные снаряды 155 мм для пушек.

Как заявил пресс-секретарь военной жандармерии Томаш Чуловский, правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Это ранее судимые мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У подозреваемых изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало. Новости СМИ2 В Грузии задались вопросом «Что выиграет Украина от конфликта с Россией?» 9 июня 2023, 12:40 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава предсказал тяжелую участь Украины после военного противостояния с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Украина стала жертвой противостояния двух монстров – США и России, – сказал он телекомпании «Имеди». – Перемещенными стали 29 млн жителей Украины, 9 млн украинцев выехали в Европу, 60 тыс. снарядов ежедневно разрываются на Украине, уничтожена инфраструктура, а ситуация (прорыв плотины) на Каховской ГЭС – это экологическая катастрофа, которая угрожает и нам». По его словам, «вода вынесет много грязи на побережье Черного моря». «США и Евросоюз – кто из них сказал, давайте остановим эту войну? Нет, (они говорят), что Украина выиграет. А что выиграет Украина?», – задался вопросом Георгий Хаиндрава. Украина назвала условия переговоров с Россией Глава Минобороны Украины Резников: Киев согласится на диалог, если Россия откажется от целей спецоперации

Фото: Daniel Cole/AP/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Заключение мирного соглашения станет возможным, только если Россия изменит цели спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По словам украинского министра, переговоры Москвы и Киева могут стать возможными, если Россия откажется от целей специальной военной операции: денацификации, демилитаризации, «деНАТОзации» Украины, отмечает NV.ua.

В противном случае Киев не согласен садиться за стол переговоров, заявил Резников, передает РИА «Новости». Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией. Новости СМИ2 В Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

В ходе неудачной атаки на Запорожском направлении вооруженные силы Украины лишились как минимум пяти немецких танков Leopard 2A6 и 2A4, а также другой иностранной техники, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Также ВСУ было потеряно шесть американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, три MRAP M1224 MaxxPro производства США, сообщил Рожин в своем Telegram. Лишились украинские войска одного нидерландского бронетранспортера YPR-765 и чешского T-72M1. Среди потерь – машина разминирования БМР-2, французский бронеавтомобиль VAB и несколько грузовиков. При этом танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley были уничтожены впервые. Олланд связал окончание конфликта на Украине с итогами выборов в США Экс-президент Франции Олланд: Итог конфликта на Украине будет зависеть от исхода выборов в США

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью The Financial Times. Олланд считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он остановит конфликт, и тогда Россия сохранит за собой все, что имеет на данный момент, передает ТАСС. Экс-президент Франции признал, что война обходится очень дорого Западу, а также отметил, что стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, бросивших вызов США. Также Олланд в интервью раскритиковал Эммануэля Макрона, который во время визита в Китай руководствовался только экономическими вопросами и «забыл про интересы Франции». Но бывший французский президент поддержал действующего в стремлении снизить зависимость ЕС от США. Он считает, что автономность Европы не должны быть привязана к НАТО. Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ. Новости СМИ2 ВСУ за сутки боев в Запорожской области потеряли до 680 военных и 35 танков

Фото: REUTERS

ВСУ продолжили попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами двух батальонных тактических групп, усиленных танками, под Левадным Запорожской области, Новоселкой, Сторожевым и Нескучным Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России. На Запорожском направлении решительными действиями подразделений российских войск, ударами авиации за последние сутки отражены две атаки украинских войск возле Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Южнее города Орехова Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны. Ударами оперативно-тактической авиации группировки «Восток» поражены резервы противника у Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области. Общие потери ВСУ на этих направлениях за последние сутки составили до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 машин пехоты, 19 бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, французская самоходная артустановка Cezar, сообщил Конашенков. Мирошник объяснил заявление США об «ожидаемых» потерях ВСУ при контрнаступлении Экс-посол ЛНР Мирошник: США назовут «ожидаемым» любой сценарий развития контрнаступления ВСУ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

Американцы всегда просчитывают несколько вариантов развития событий на Украине. И судя по всему, нынешние потери ВСУ были предусмотрены одним из сценариев, сказал газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Белом доме назвали «ожидаемыми» потери ВСУ в ходе наступления. «США к военной аналитике подходят довольно системно. Американские специалисты всегда составляют минимум три возможных сценария развития событий: положительный, нейтральный и негативный. В связи с этим они могут назвать любой исход «ожидаемым». Но это никак не упрощает жизнь европейцам и украинцам, которые долгое время надеялись на «разгром России», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «В западных соцсетях все эти месяцы разгонялись фейки о недееспособности ВС РФ. Все возможные паблики буквально кричали о том, что наша армия деморализована, состоит из дилетантов, впервые взявших в руки оружие. И что они увидели в реальности? Мощные подразделения военных, которые готовились к обороне», – отмечает эксперт. «Российские бойцы не испугались западной техники, не побежали врассыпную перед противником, как того хотели увидеть в Штатах. Мы стойко выдерживаем напор ВСУ и отражаем многочисленные атаки на южном участке фронта. Думаю, разведка США вполне трезво оценивала нашу подготовку, в связи с чем результаты недавних боев и признаются прогнозируемыми», – подчеркивает собеседник. «К тому же никто не говорил о том, что цели Вашингтона и Украины должны совпадать. Штаты вполне могли подводить офис Зеленского к началу наступления, понимая, что оно не принесет ощутимых успехов. Американцам нужна не победа ВСУ, а максимальное затягивание текущего конфликта», – акцентирует Мирошник. «Они не думают о человеческих жертвах. Для них вся территория Украины – лишь поле для решения собственных задач. Вместе с тем даже если допустить, что в Вашингтоне не ожидали подобного развития событий, то слова о «предсказуемых потерях» – попытка сохранить «хорошую мину при плохой игре», – считает эксперт. «Также не стоит забывать, что поражение Украины может отрицательно сказаться на ходе избирательной кампании в США. В связи с этим Белый дом пытается развернуть информационную повестку в пользу того, что «все идет по плану». Так они планируют избежать недовольства со стороны населения. Нечто подобное офис Зеленского пытался провернуть после потери Артемовска», – резюмирует Мирошник. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми». Он заверил, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину. В частности, он подчеркнул, что Вашингтон готов сосредоточиться на предоставлении необходимой помощи, «если, когда и как» Владимир Зеленский «захочет воевать вдоль этой линии или любой другой». Между тем в России неоднократно подчеркивали, что США готовы воевать с Москвой до последнего украинца. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что текущие события хорошо укладываются в рамки западной теории о «золотом миллиарде». Она подчеркивала, что сокращение населения Земли является приоритетной задачей для западных стран. По мнению Захаровой, сторонники идеи сокращения населения считают, что у них это здорово получается, так как они уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и тех коррупционных схем, по которым эта техника поставляется. Официальный представитель МИД России в этой связи озвучила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отмечал, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие. Напомним, в понедельник украинский институт будущего сообщил о сокращении населения страны к маю 2023 года до 29 млн человек. В свою очередь правозащитница Лариса Шеслер назвала новые данные завышенными. По ее мнению, на территории государства проживает около 20 млн человек. Новости СМИ2 В США оценили шансы Украины на вступление в НАТО Постпред США Смит назвала маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Валентина Григоренко

Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО до окончания военного конфликта, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит. По ее мнению, союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока Украина вовлечена в полномасштабную войну. При этом Смит подчеркнула, что страны Запада ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Она отметила, что частью задач альянса сейчас является точно определить, что именно нужно включить в этот пакет ожидаемых результатов для Украины. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе. Нидерланды решили передать Украине скифское золото Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото

Фото: Peter Dejong/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма, постановив передать скифское золото Украине, сообщается в решении суда. По информации суда, Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана Украине, решение осталось в силе, передает ТАСС. Коллекция, находящаяся в Нидерландах с 2014 года, состоит из уникальных артефактов, принадлежащих Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Она была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией. Ранее российский посол в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о «скифском золоте» из-за санкций ЕС. Напомним, в конце января генпрокурор Нидерландов заключил, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о «скифском золоте» запланировано на 15 сентября 2023 года. Апелляционный суд Амстердама постановлял, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. Новости СМИ2 Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Киевский режим прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. «Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился. Министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.