Эксперты ИТ рассказали школьникам о перспективах работы в отрасли

В России на сегодняшний день относятся к ИТ-отрасли также, как в СССР относились к космонавтике или атомной энергетике, заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на открытом уроке для школьников из Нижнего Новгорода, где эксперты ответили и рассказать о карьерных возможностях в сфере ИТ и кибербезопасности.

В открытом уроке в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2023) приняли участие более 30 школьников и их педагогов из общеобразовательных школ Нижнего Новгорода.

«В прошлом году для ИТ-специалистов запустили беспрецедентные меры поддержки как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Можно сказать, что сегодня к ИТ-отрасли относятся также как в СССР относились к космонавтике или атомной энергетике. В ближайшие годы ИТ будет именно той сферой, куда бизнес и государство будут вкладывать свой ресурс. Поэтому, я призываю школьников не бояться искусственного интеллекта, постоянного переобучения, высокой конкуренции на рынке, а связывать свою жизнь с ИТ», – сказал Плуготаренко.

Он отметил, что сегодня в стране насчитывается около 3 млн ИТ-специалистов.

«Именно весь этот цифровой контур поддерживает и сопровождают 2/3 экономики России. Но сделать выбор и не ошибиться в таком многообразии ИТ-направлений очень сложно. Проект «Урок цифры» должен помочь школьникам с профориентацией, ведь задача проекта вовлекать учеников в ту профессию, которая востребована сегодня, учитывать быстрые изменения в отрасли и прогнозировать, какие специальности будут востребованы на горизонте нескольких лет», – добавил Плуготаренко.

Директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец, отметил, что ИТ-специалист постепенно входит в другую, совершенно новую профессию, и затем создаются новые специальности на стыке науки и программирования – ИТ и биологии, ИТ и медицины, ИТ и сельского хозяйства.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов упомянул существующие региональные практики, тренирующие навыки и компетенции школьников: «С каждым таким Уроком мы видим, что потребность в диалоге с разработчиками есть не только у студентов, но и у более юных потребителей ресурса. Сегодня мы услышали предложение о возможности привлечения школьников к разработкам программного оборудования в рамках учебного курса. Такая практика есть у нижегородских вузов, мы устраиваем, например, хакатоны, где каждый может проявить себя в решении кейсов от крупных компаний. Теперь мы услышали, что и старшеклассники готовы проявить себя на такого рода соревнованиях».

Сегодня большое внимание уделяется повышению уровня цифровой грамотности и просвещению в области кибербезопасности детей. И государство, и бизнес делают многое для того, чтобы интернет для школьников России был безопаснее. В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций.

По статистике, 68,3% российских детей от трех до шести лет пользуются интернетом. За последние 10 лет их количество увеличилось почти втрое. Такие данные приводит Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. При этом постоянно пользуются интернетом в России более 80% детей от трех до 14 лет. Так, в сеть выходят практически все подростки в возрасте 12-14 лет (95% в 2020 году), а доля таких детей от 7 до 11 лет составляет 83,3%.